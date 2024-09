« Vingt Dieux » sacré au Festival du film francophone d’Angoulême

Le premier long-métrage de Louise Courvoisier, « Vingt Dieux », a été couronné dimanche par le Valois de Diamant, la plus haute distinction du Festival du film francophone d’Angoulême. Le film, qui dépeint les rêves et les déboires d’une jeunesse rurale, a également remporté le Valois des étudiants francophones, confirmant son impact auprès du jeune public. Tourné dans le Jura, où la réalisatrice a grandi, le film raconte l’histoire de « Totone », un jeune homme un peu perdu qui se retrouve à s’occuper de sa petite sœur. Pour gagner de l’argent, il s’inscrit au concours fromager du meilleur comté de la région, avec des complications à la clé lorsqu’il tombe amoureux de Marie-Lise, la productrice du lait.

Le film « À bicyclette ! » de Mathias Mlekuz a également brillé lors de cette 17e édition du festival, en remportant trois Valois : celui de la musique, de la mise en scène, et du public. Ce road trip poignant suit un père qui, à bicyclette, entreprend un voyage de La Rochelle à Istanbul sur les traces de son fils défunt.

Parmi les autres distinctions, Laetitia Dosch et Anne-Sophie Bailly ont reçu le Valois du scénario pour « Le procès du chien », tandis que Marco Luraschi et Mylène Mackay ont respectivement été récompensés en tant que meilleurs acteur et actrice. Le festival, présidé cette année par Kristin Scott Thomas, a connu une affluence record, dépassant les 58 000 visiteurs de l’année précédente.

Alice Leroy