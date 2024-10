Vincent Cassel rend hommage à Monica Bellucci pour ses 60 ans avec des photos de famille

À l’occasion des 60 ans de Monica Bellucci, Vincent Cassel a partagé de tendres souvenirs sur Instagram, témoignant de leur relation toujours amicale malgré leur séparation. Dans un premier cliché en noir et blanc, l’acteur a publié une photo de l’actrice italienne en pleine séance maquillage avec leur fille aînée, Deva. « La famille », a-t-il sobrement légendé. Un second cliché montre Monica Bellucci entourée de leurs deux filles, Deva et Léonie, alors nourrisson. « Buon compleanno Monica », a ajouté Vincent Cassel en italien, rappelant ainsi l’affection qui les unit toujours.

Monica Bellucci et Vincent Cassel s’étaient rencontrés en 1996 sur le tournage de L’Appartement. Mariés trois ans plus tard, ils ont eu deux filles avant de divorcer en 2013. Malgré leur séparation, les deux stars ont continué à entretenir de bons rapports et se sont même retrouvées sur le tapis rouge du Festival de Venise en 2019 pour la présentation d’une nouvelle version du film Irréversible.

Monica Bellucci, qui partage aujourd’hui sa vie avec le réalisateur Tim Burton, a fêté cet anniversaire symbolique à Paris, après un week-end en Toscane pour le mariage du footballeur Gigi Buffon. Quant à Vincent Cassel, il s’apprête à accueillir son quatrième enfant avec sa nouvelle compagne, le mannequin Narah Baptista, après avoir eu une fille, Amazonie, avec son ex-femme Tina Kunakey.

Les publications de Vincent Cassel ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, les internautes saluant la « beauté de leurs relations familiales » et la capacité des deux acteurs à rester unis autour de leurs enfants, malgré les années qui ont passé.