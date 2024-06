VIDÉO – Quand Jordan Bardella était youtubeur gaming sur Call of Duty

Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a un passé surprenant : il était autrefois un fervent gamer. Avant de se lancer pleinement en politique, Bardella réalisait des vidéos de gameplay sur YouTube, notamment des sessions de jeux comme Call of Duty. Sous le pseudonyme « Jordan9320 », il partageait ses parties, filmait son écran, et échangeait avec d’autres joueurs, y compris le célèbre streamer Gotaga, qui compte aujourd’hui plus de 8 millions d’abonnés sur ses chaînes YouTube et Twitch.

Invité il y a quelques mois sur l’émission « Le QG » présentée par Guillaume Pley, Bardella a révélé qu’il était passionné de jeux vidéo dans sa jeunesse, jouant beaucoup à FIFA et GTA. Cette facette de son passé a récemment refait surface avec la découverte de sa chaîne YouTube de 2012, « Jordan9320 », où il interagissait activement avec la communauté de joueurs et faisait même sa publicité sur le forum de jeux vidéo Jeuxvideo.com (JVC).

Dans une vidéo qui a refait surface il y a quelques jours, Bardella annonce avoir quitté une équipe de gamers nommée « FMC » pour fonder un nouveau clan, invitant ses abonnés à rejoindre ce groupe. Il prônait un « gaming éthique avec une stratégie de jeu », se concentrant sur les objectifs du jeu tout en promouvant une approche respectueuse et organisée.

Le pseudonyme « Jordan9320 » fait référence au code postal de sa ville natale, Saint-Denis, une localité qu’il mentionne fréquemment dans ses meetings et interventions publiques. Jordan Bardella incarne ainsi un parcours atypique, reliant la culture numérique à l’arène politique.