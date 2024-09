VIDÉO – P. Diddy accusé de trafic sexuel : le récit glaçant du procureur fédéral

Depuis le 17 septembre, P. Diddy, alias Sean Combs, est en détention provisoire et placé sous surveillance anti-suicide. La star du rap risque en effet la prison à vie suite aux accusations de trafic sexuel, agressions sexuelles, violences, viols, extorsions ou soumissions chimique. Les faits se seraient déroulés lors des dernières décennies.

Arrêté le 15 septembre à New York, P. Diddy fait l’objet de 9 plaintes. Selon l’acte d’inculpation révélé par le parquet fédéral, le rappeur aurait « abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à satisfaire ses désir sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes. »

Toujours selon le procureur, certaines scènes étaient enregistrées et les victimes étaient sous l’emprise de drogues, telles que le GHB ou l’ecstsasy.

Accusé d’avoir mis son empire au service d’un trafic sexuel, P. Diddy a clamé son innocence via ses avocats, « déçus de la décision du bureau du procureur des États-Unis de continuer des poursuites injustes » contre leur client.

Ce n’est pas la première fois que P. Diddy est soupçonné de violences sexuelles. En novembre 2023, son ex-compagne, Cassie Ventura, l’avait déjà accusé de viols mais avait retiré sa plainte, le dossier ayant été réglé à l’amiable. Cependant, en mai 2024, une vidéo avait ressurgi montrant P. Diddy violenter sa petite amie dans un hôtel, en 2016.

Présumé innocent, P.Diddy risque la prison à vie si toutes les charges sont retenues contre lui.

Découvrez la vidéo glaçante du récit des faits reprochés à P.Diddy par le procureur fédéral