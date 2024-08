VIDÉO – Crash d’un avion de ligne au Brésil : 62 morts. Les images glaçantes de l’avion qui chute…

Un tragique accident aérien s’est produit ce vendredi 9 août 2024 dans l’État de São Paulo, au Brésil. Un avion de ligne transportant 62 personnes à bord, dont 58 passagers et quatre membres d’équipage, s’est écrasé près de la ville de Vinhedo .

L’appareil, un ATR 72-500 de la compagnie Voepass, effectuait un vol intérieur reliant Cascavel à l’aéroport international de Guarulhos à São Paulo.

Selon les premières informations, il semble qu’il n’y ait aucun survivant parmi les personnes à bord . Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé ses condoléances et a déclaré qu’il semblait que toutes les personnes à bord aient péri, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été donnée.

Les pompiers et les autorités locales sont actuellement sur les lieux pour évaluer la situation et déterminer les causes de cet accident tragique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’avion en train de chuter et une épaisse colonne de fumée s’élevant de la zone de l’accident…

Attention, images choquantes ! Retrouvez ici la vidéo de l’avion qui chute