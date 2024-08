Victoire d’Imane Khelif aux Jeux Olympiques : une célébration marquée par la gauche française

Ce 9 août, Imane Khelif a décroché la médaille d’or dans la catégorie des -66 kg en boxe féminine aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette victoire survient après une compétition marquée par des controverses sur son genre, qui ont jeté une ombre sur son parcours.

Son combat décisif contre la championne du monde en titre, la Chinoise Yang Liu, s’est déroulé dans une ambiance survoltée, avec le soutien massif du public en faveur de l’athlète algérienne. Malgré les attaques incessantes remettant en cause sa légitimité à concourir, Khelif a fait preuve de détermination, triomphant au bout de cette épreuve difficile.

L’affaire trouve ses racines dans son exclusion des Mondiaux de boxe 2023 à New Delhi, où la Fédération internationale de boxe (IBA) avait jugé qu’elle ne respectait pas les critères de genre imposés. Le président de l’IBA, Umar Kremlev, a réitéré cette position lors d’une conférence de presse le 5 août, déclarant que « les analyses montrent que Lin Yu-ting et Imane Khelif sont des hommes ».

Cette victoire a été largement saluée par plusieurs personnalités de la gauche française, qui ont exprimé leur soutien à Khelif tout en critiquant les attaques dont elle a été la cible. Sandrine Rousseau, figure de la gauche écologiste, a ainsi tweeté : « On vous le dit, les larmes des fachos rendent plus forte. Bravo Imane Khelif ». Aurélie Trouvé, députée de La France Insoumise-Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale (LFI-NUPES), a également félicité la boxeuse en la qualifiant de « championne ».

De son côté, Ségolène Royal, ancienne ministre et candidate à la présidence de la République, a salué la performance d’Imane Khelif tout en dénonçant le sexisme persistant dans le monde du sport. « Quand un homme survole les compétitions, on dit que c’est un athlète exceptionnel. Ses hormones ne sont pas mises en examen », a-t-elle rappelé, pointant du doigt l’injustice des critiques adressées à Khelif.

Grâce à cette victoire, Imane Khelif offre à l’Algérie sa deuxième médaille d’or de ces Jeux, après celle remportée par la gymnaste Kaylia Nemour.