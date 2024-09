Vice-présidentielle américaine : Tim Walz et J.D. Vance s’affrontent dans un débat décisif

Mardi soir, les colistiers de Kamala Harris et Donald Trump, Tim Walz et J.D. Vance, croiseront le fer lors de leur unique débat télévisé à New York, à un peu plus d’un mois d’une élection présidentielle qui s’annonce particulièrement serrée. Ce duel pourrait marquer un tournant crucial pour les deux camps, alors que les électeurs indécis deviennent la clé de la victoire le 5 novembre.

J.D. Vance, sénateur républicain de l’Ohio, et Tim Walz, gouverneur démocrate du Minnesota, incarnent deux visages opposés de l’Amérique. Le premier, fidèle à la ligne provocatrice de Donald Trump, n’hésite pas à s’embarquer dans des polémiques controversées, notamment en relayant des théories complotistes sur les migrants haïtiens. Il est également connu pour ses piques visant les « femmes à chats malheureuses », en référence aux femmes choisissant de vivre seules sans enfants, un commentaire qui a aliéné une partie de l’électorat féminin. De son côté, Tim Walz, relativement inconnu avant d’être choisi par Kamala Harris, s’est forgé une image de « bon vivant » avec un franc-parler apprécié au sein de son parti. Cependant, il devra prouver lors de ce débat qu’il est capable de tenir tête à son adversaire et de séduire un électorat plus large.

Le débat, diffusé sur CBS, sera l’unique affrontement télévisé entre les deux hommes avant le scrutin. Bien que les débats entre colistiers n’aient historiquement qu’un faible impact sur les résultats, celui-ci revêt une importance particulière dans une course où tout peut basculer. Les équipes de campagne espèrent que leurs « numéros deux » parviendront à conquérir des électeurs indécis, notamment dans les États pivots du Midwest.

Tim Walz a déjà tenté de tourner en dérision Vance et Trump en les qualifiant de « bizarres » – un terme rapidement devenu un slogan parmi les démocrates. Toutefois, J.D. Vance pourrait s’avérer redoutable en jouant sur les faiblesses de Walz, notamment en rappelant les accusations selon lesquelles ce dernier aurait prétendu avoir combattu en Irak alors qu’il n’a jamais participé à des opérations militaires. Une manœuvre qui permettrait à Vance de mettre en doute la crédibilité et le courage de son adversaire.

Si Walz tente d’associer la campagne républicaine au chaos et à l’irresponsabilité, Vance doit composer avec sa propre réputation. Ses récentes déclarations sur l’avortement, où il a contredit la position officielle de Donald Trump, ont irrité les conservateurs les plus fervents. Le sénateur de l’Ohio, malgré sa loyauté envers Trump, a également suscité des tensions au sein de son propre camp, ce qui pourrait peser lourdement lors du débat.

Ce face-à-face, qui se tiendra sans interruption de micros contrairement au débat précédent entre Trump et Harris, pourrait être un tournant décisif pour les deux candidats. Le moindre faux pas risque de les priver d’un soutien vital dans cette élection déjà marquée par une lutte acharnée pour les voix des classes populaires blanches du nord et du centre des États-Unis, les bastions traditionnels des deux camps.

Dans un climat de méfiance croissante, les électeurs suivront attentivement ce duel entre Tim Walz et J.D. Vance, bien que l’essentiel de l’attention reste focalisé sur Kamala Harris et Donald Trump. Quoi qu’il en soit, le débat de ce mardi pourrait bien offrir un avant-goût des choix politiques diamétralement opposés qui attendent les Américains le 5 novembre.