Vers des compromis législatifs en France : analyse des propositions de Renaissance, de la gauche et de la droite

Alors que la situation politique française reste incertaine cinq semaines après les législatives, les initiatives pour trouver des terrains d’entente se multiplient. Dans ce contexte, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné ont proposé un « pacte d’action pour les Français », destiné à bâtir des compromis législatifs sur six priorités clés : rétablissement des comptes publics, défense de la laïcité, pouvoir d’achat et logement, environnement, sécurité, et services publics. Toutefois, la possibilité de consensus sur ces sujets reste limitée, chaque camp politique ayant ses propres priorités et divergences.

Services publics : des visions opposées

Concernant les services publics, les visions divergent profondément. Si tous les camps reconnaissent la nécessité de les renforcer, les moyens pour y parvenir diffèrent. La droite prône une « débureaucratisation » et des économies budgétaires, tandis que la gauche et Renaissance insistent sur le besoin de nouvelles embauches et de revalorisations salariales, rendant difficile un compromis sur ce sujet.

Sécurité : une entente possible entre Renaissance et la droite

Sur la sécurité, des synergies pourraient se créer entre Renaissance et la droite, notamment sur des mesures comme la révision de l’excuse de minorité pour les jeunes délinquants. Cependant, la gauche reste opposée à de telles mesures, préférant un renforcement de la police de proximité et le recrutement de nouveaux effectifs.

Environnement : un consensus possible, sauf sur le nucléaire

L’environnement pourrait être un terrain de convergence, avec une volonté partagée de viser la neutralité carbone et de développer les énergies renouvelables. Toutefois, la relance du nucléaire divise fortement, avec Renaissance et LR en faveur de nouveaux réacteurs, tandis que certains partis du NFP, comme LFI et les écologistes, s’y opposent fermement.

Pouvoir d’achat et logement : des consensus limités

Sur les questions de pouvoir d’achat et de logement, des objectifs communs existent, mais les divergences demeurent sur les moyens à mettre en œuvre. Tous les camps s’accordent sur la nécessité d’augmenter les salaires, bien que les approches diffèrent : le NFP souhaite une hausse du SMIC à 1 600 euros, tandis que Renaissance et LR misent sur des baisses de charges et des réformes des cotisations sociales. Concernant le logement, le soutien aux primo-accédants pourrait faire consensus, mais les modalités proposées divergent, compliquant la recherche d’un compromis.

Maîtrise des comptes publics : un terrain d’entente entre Renaissance et la droite

En matière de gestion des comptes publics, Renaissance et Les Républicains (LR) se retrouvent sur une ligne commune de rigueur budgétaire, avec un rejet des hausses d’impôts et un engagement à réaliser des économies. Le NFP, quant à lui, propose des mesures plus coûteuses comme l’augmentation du SMIC et la réintroduction de l’impôt sur la fortune, rendant difficile un compromis avec les deux autres blocs.

Renouveau des institutions : un accord possible sur la proportionnelle

Sur la réforme des institutions, un potentiel accord pourrait émerger concernant l’instauration de la proportionnelle pour les élections législatives, une promesse partagée par Emmanuel Macron et le NFP. Cependant, la proposition du NFP de convoquer une assemblée constituante pour passer à une VIe République pourrait rencontrer des résistances, notamment de la part du camp présidentiel qui reste attaché aux institutions actuelles.

Laïcité : un consensus difficile à atteindre

La laïcité est un sujet particulièrement sensible et clivant au sein de la classe politique. Le camp présidentiel et la droite partagent une vision stricte de la laïcité, comme en témoigne l’interdiction de la porte de l’abaya dans les écoles, et une volonté de renforcer la laïcité dans tous les services publics. Les Républicains (LR) vont même plus loin en proposant de modifier la Constitution pour empêcher quiconque d’invoquer sa religion pour échapper aux lois de la République. En revanche, le Nouveau Front Populaire (NFP), qui regroupe plusieurs partis de gauche, propose une approche plus nuancée, centrée sur la formation des fonctionnaires à la laïcité. Cette divergence rend un compromis difficilement envisageable sur ce sujet.

Conclusion

Le « pacte d’action pour les Français » proposé par Gabriel Attal et Stéphane Séjourné tente de trouver des compromis législatifs, mais les divergences profondes entre les blocs politiques sur des sujets clés compliquent la recherche d’un consensus. Si des terrains d’entente existent sur certains thèmes, notamment sur la proportionnelle ou l’environnement, d’autres, comme la laïcité ou la sécurité, restent hautement clivants. La capacité des partis à trouver des compromis dépendra de leur volonté de faire des concessions sur ces sujets sensibles.