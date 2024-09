Véra Kundera, veuve de Milan Kundera, s’éteint à 89 ans

Véra Kundera, veuve de l’écrivain franco-tchèque Milan Kundera, est décédée à l’âge de 89 ans. L’annonce a été faite ce samedi 14 septembre 2024 par les éditions Gallimard, qui ont salué sa mémoire en rappelant son rôle indissociable de la vie et de l’œuvre de l’auteur de L’Insoutenable légèreté de l’être. « Formant un couple fusionnel avec son mari, elle a veillé sur lui jusqu’au dernier jour et œuvré admirablement au rayonnement de son œuvre romanesque et critique dans le monde », a souligné la maison d’édition.

Une fin au Touquet, lieu cher au couple

Véra Kundera a été retrouvée sans vie dans sa chambre d’hôtel à l’Ibis Thalassa du Touquet, ville où le couple avait passé de nombreuses années ensemble. C’est une femme de chambre qui a fait la découverte samedi matin, selon La Voix du Nord. Ce décès sur le front de mer de cette station balnéaire, qu’elle avait tant fréquentée avec Milan Kundera, semble empreint d’une profonde symbolique. Le couple avait longtemps résidé dans la résidence Le Président, face à la mer, avant que Véra ne vende l’appartement après la mort de son époux en 2023.

Un couple marqué par l’exil et la littérature

Véra Hrabánková, de son nom de jeune fille, était une figure marquante de la télévision d’État en Tchécoslovaquie avant d’être licenciée pour des raisons politiques à la suite du Printemps de Prague en 1968. C’est cette même année que Milan Kundera et elle quittèrent leur pays natal pour s’installer en France en 1975, où l’écrivain deviendrait l’une des voix majeures de la littérature mondiale.

L’ambassadeur de la République tchèque en France, Michal Fleischmann, a salué sa mémoire dans un communiqué, rappelant que Véra Kundera « a accompagné et inspiré l’œuvre de Milan Kundera par sa connaissance de la littérature mondiale et du monde. » Jusqu’à ses derniers jours, elle a œuvré à perpétuer l’héritage littéraire de son époux, qu’elle avait accompagné avec dévouement tout au long de sa carrière.

Un dernier repos à Brno

Leurs dernières volontés étaient que leurs urnes soient transférées à Brno, la ville natale de Milan Kundera, en République tchèque. « Cela se fera », a affirmé Michal Fleischmann, soulignant l’attachement du couple à leur pays d’origine, malgré des décennies d’exil.

Avec la disparition de Véra Kundera, une page se tourne sur l’un des couples les plus marquants de la littérature contemporaine, unis par leur histoire personnelle et leur contribution indélébile au paysage littéraire mondial.

Alice Leroy