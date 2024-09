Vente du FC Nantes : Kita dément connaître Alexander-Arnold mais cherche des acheteurs

Alors que le journal L’Equipe indiquait plus tôt ce matin que des discussions avaient lieu avec le clan de Trent Alexander-Arnold, joueur de Liverpool, pour le rachat du FC Nantes, son propriétaire, Waldemar Kita, nie en bloc.

« Waldemar Kita ne connaît rien au football, la preuve, il ne connaît pas Alexander-Arnold !« . C’est ce qu’on peut lire en ce moment sur les réseaux sociaux parmi les messages des détracteurs du président nantais. Si son FC Nantes est bien en vente, comme peut le confirmer Entrevue après avoir discuté avec de nombreux émissaires ou hommes d’affaires, c’est le cas aussi de la quasi-totalité des clubs professionnels français. Rien d’anormal.

Mais après les curieuses révélations de L’Equipe, décryptée ce midi dans le Dèj Foot par le journaliste Thibaud Vézirian, Waldemar Kita bondit.

Dans les colonnes de Ouest France, média qui confirme la volonté de vendre le FC Nantes, le président Kita se dit surpris : « C’est des conneries tout ça. D’où ça sort ? Trent Alexander-Arnold ? Mais je ne le connais même pas. Je viens de discuter avec mon avocat et je lui ai demandé qui était ce mec. Il m’a dit que son père était dans les finances et qu’ils ont quelques joueurs et agents… C’est du n’importe quoi.«

Un « n’importe quoi » orchestré auprès de journalistes afin de faire parler du club et relancer le dossier vente ? Fort possible.

Beaucoup de présidents se posent actuellement la question de la viabilité du foot français. Sans réinjecter régulièrement du cash, il semble difficile de maintenir un niveau de compétitivité correct. Des résultats négatifs provoquant alors le courroux des supporters. Un cercle vicieux difficilement supportable.

Waldemar Kita est le patron du FC Nantes depuis 2007, avec plus de bas de que hauts et la colère des supporters en continu…