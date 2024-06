Vente de l’AS Monaco : Luis Campos visé ? Le point sur tout le processus

C’est devenu un feuilleton depuis la fin du mois de janvier et la venue d’un prince saoudien en Principauté pour participer à un match caritatif. L’AS Monaco est à vendre. Plusieurs dossiers ont été déposés sur le bureau du Prince Albert II. Dont l’un d’entre eux, d’après L’Equipe, ferait de l’actuel conseiller sportif du PSG, Luis Campos, le futur président du club.

Il est venu pour la bonne cause, la lutte contre le SIDA. Il est reparti en homme providentiel du rachat de l’AS Monaco. Le lundi 22 janvier 2024, le Prince Abdullah bin Saad bin Abdulazziz al Saud fait partie des invités de prestige présents pour l’événement Fight Aids de la Principauté de Monaco. Après avoir chaussé les crampons, il s’est livré au micro de Raphaël Domenach pour le Media Carré.

« Il y a une rumeur à Marseille, ils rêvent de la venue de l’Arabie Saoudite… », interroge le journaliste. « Je pense que c’est bien d’investir en France, à Marseille ou Monaco… Ce sont des équipes importantes. Peut-être que dans un second temps, l’Arabie Saoudite investira dans une bonne équipe. Ils pourront devenir champions et forts. »

L’information fait son petit effet, reprise par tous les sites sportifs d’information, toutes les pages communautaires. D’autant que quelques jours plus tard, le Prince Albert confirme à l’ancien joueur rouge et blanc, Jérôme Rothen, désormais animateur de « Rothen s’enflamme » sur RMC, que le club est bien à vendre. Le milliardaire Dimitry Rybolovlev, arrivé fin 2011, souhaite s’en séparer. Mais le deal est très particulier. Le Russe possède 66% des parts, la Principauté, le reste.

Pour faire simple, tout ne peut se régler qu’en parfait accord avec le Prince Albert II. Mieux que ça, quand vous achetez l’AS Monaco, vous avez une sorte de gentleman agreement : vous développez l’ASM, vous faites prospérer le club, vous remettez au pot pour équilibrer les comptes de ce club difficilement rentable, et en échange, vous bénéficiez des avantages du Rocher. Deal ?

Après 13 ans de succès sportifs (un titre de champion de France au nez et à la barbe du PSG), d’équipes composées de magnifiques stars du football (Falcao, James Rodriguez, Mbappé, etc.), Dimitry Rybolovlev écoute donc les offres. De trois, posées sur la table du Prince, il y a quelques semaines, il y en aurait désormais un peu plus. D’après L’Equipe, sept investisseurs ont eu accès aux données privées du club. Pour combien d’offres de rachat ?

Le quotidien sportif nous informe ce matin que l’un de ces projets est saoudien (on le savait déjà) et que Luis Campos aurait donné son accord pour devenir le président du club. L’actuel conseiller sportif du PSG reviendrait donc là où il s’est fait un nom, faisant éclore notamment Kylian Mbappé.

Qu’est-il réellement ? Une officialisation de rachat de l’AS Monaco est-elle imminente ? Difficile à estimer. Mais courant mai, le Prince Albert II n’avait encore ouvert aucun dossier de rachat du club. Les candidatures s’empilaient petit à petit sur son bureau. Jusqu’à atteindre actuellement le chiffre de sept.

Ainsi, les dernières informations au sujet de cette vente de club laissent entendre que Dimitry Rybolovlev ne se montrerait absolument pas pressé de passer la main. Avec la qualification en Ligue des Champions, une rayonnante saison s’annonce. De quoi profiter encore quelques mois des plaisirs du Rocher, en tant que patron du club.