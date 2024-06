Vandalisme à Castres : Le local du Parti Socialiste dégradé par des tags nazis

La campagne pour les législatives anticipées dans la 3ème circonscription du Tarn connaît des perturbations inquiétantes. Ce vendredi matin, le local du Parti Socialiste (PS) à Castres a été vandalisé. Des symboles nazis, dont des croix gammées et une croix celtique, ont été peints à l’entrée du bâtiment. Une plainte contre X a été déposée par le PS.

C’est la secrétaire de la fédération départementale du PS qui a découvert les dégradations dans la matinée. Les tags nazis recouvraient le logo du parti sur le local de campagne du candidat du Nouveau Front Populaire, Julien Lassalle.

Julien Lassalle, en pleine distribution de tracts sur le marché au moment des faits, a exprimé son indignation sur les réseaux sociaux. Dans un tweet publié sur X (anciennement Twitter) ce vendredi 21 juillet, il a condamné fermement cet « acte honteux » et a souligné que « l’extrême droitisation des discours politiques et médiatiques contribue à cette ambiance nauséabonde ».

Le local du @partisocialiste a été vandalisé à Castres par des néo-nazis ce matin.



L'extrême-droitisation des discours politique et médiatique contribue à cette ambiance nauséabonde.



En républicains résolus nous condamnons fermement cet acte honteux : une plainte a été déposée. pic.twitter.com/MR5wW2m1Vh — Julien Lassalle (@julienlassalle) June 21, 2024

Lassalle s’est dit « choqué » et a déclaré : « Je trouve qu’une ligne rouge a été franchie dans cette campagne électorale. On voit une extrême droite se réveiller de manière très inquiétante et j’espère qu’il n’y aura pas d’autres actes de ce type, perpétrés sûrement par des groupuscules néonazis ».

La fédération du Parti Socialiste du Tarn a porté plainte contre X, et une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ces dégradations. Lassalle a réitéré la position du PS en déclarant : « En républicains résolus, nous condamnons fermement cet acte honteux ».

Les autorités locales et le PS espèrent que les responsables seront rapidement identifiés et appréhendés, afin de préserver la sérénité de la campagne électorale.