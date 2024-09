Valérie Pécresse : «Emmanuel Macron aurait dû nommer Lucie Castets»

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate LR à la dernière élection présidentielle était ce matin l’invité de France Inter. Selon elle, le président Emmanuel Macron aurait dû choisir une approche différente concernant la nomination du Premier ministre pour sortir de l’impasse parlementaire actuelle.

.@vpecresse : "Emmanuel Macron aurait dû, il y a quelques semaines, prendre le nom de Mme Castets et dire au NFP d'essayer d'avoir une majorité." #le710Inter pic.twitter.com/7cUgqGgW3a — France Inter (@franceinter) September 5, 2024

Pour Valérie Pécresse, Emmanuel Macron aurait dû prendre en considération Lucie Castets, candidate putative du Nouveau Front Populaire (NFP), et demander à ce parti de tenter de former une majorité. Si le NFP y était parvenu, Macron aurait alors pu nommer Castets comme Première ministre. Elle estime que cette démarche aurait démontré l’incapacité du NFP à former une majorité et que leurs politiques auraient mené la France à une faillite économique.

Elle a également critiqué l’hémicycle de l’Assemblée nationale, en soulignant qu’il existe une majorité de blocage mais plus une majorité d’action. Selon Pécresse, il est essentiel de trouver un Premier ministre qui puisse jouir d’un large consensus pour mener des politiques difficiles, notamment en matière de budget et de réformes. La président de la région Île-de-France a ajouté qu’il n’est pas tant question de la personne qui occupe le poste de Premier ministre que des politiques qui seront mises en œuvre. Elle a précisé que, par principe, elle ne s’opposerait pas à une personnalité de gauche, à condition que cette dernière ne remette pas en cause la réforme des retraites.

.@vpecresse : "Il faut trouver un Premier ministre qui soit d'assez large consensus, pour faire une politique qui ne sera pas consensuelle" #le710Inter pic.twitter.com/gQuv6twIhO — France Inter (@franceinter) September 5, 2024

Dans ce contexte, Elle affirme que le futur gouvernement serait davantage un gouvernement de gestion qu’un gouvernement de réforme, marquant ainsi une période potentiellement moins propice aux changements radicaux en France.