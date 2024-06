“Va à la niche” : le parquet de Montargis se saisit pour injures raciales

Ce 21 juin 2024, le parquet de Montargis annonce s’être saisi suite à la diffusion d’un épisode de l’émission phare “Envoyé spécial”, dans le cadre des élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet prochain. L’extrait mis en cause est celui qui montre un couple de sympathisants du Rassemblement national couvrir d’injures racistes leur voisine : Divine Kinekela, une aide-soignante noire. Le couple lui aurait lancé des insultes comme “bonobo” ou encore “on est chez nous, va à la niche” suivi de bruits de singe.

Dans un communiqué de presse, le procureur de la République Jean-Cédric Graux justifie sa décision : “Les paroles et comportements constatés pouvant revêtir les qualifications pénales d’injures publiques et non publiques à caractère racial, provocation publique à la discrimination et violence sans incapacité à caractère racial, le parquet de Montargis s’est saisi de ces faits” Ce dernier précise également que la peine maximale encoure est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros.

✍🏻 Communiqué de presse du parquet



Suite à la diffusion d’un reportage à Montargis dans l’émission « Envoyé Spécial » ⤵️ pic.twitter.com/77xScqfB3G — Procureur de Montargis (@PRMontargis) June 21, 2024

Une séquence qui a fait réagir

Sur X, anciennement Twitter, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a déclaré : “J’ai demandé aux chefs de la cour d’appel d’Orléans un rapport immédiat en vue de la suspension à titre conservatoire de la fonctionnaire du tribunal de Montargis pour ses propos absolument inadmissibles tenus dans cette vidéo” avant d’ajouter : “La haine n’aura jamais sa place dans nos tribunaux” En effet, la femme suspectée d’avoir injurier l’aide-soigante travaille au tribunal de Montargis.

Même son de cloche à gauche. Des responsables politiques comme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste qui dénonce : “[…] le racisme ordinaire encouragé par la montée du RN. Divine est aide-soignante. C’est peut-être elle qui prendra soin de nous un jour. Alors non seulement elle est chez elle, mais : merci, Madame, de votre dignité” Ian Brossat, porte-parole du Parti communiste a lui aussi apporté son soutien à Divine Kinekala : “[…] Et dégoût profond face à ce racisme répugnant. Réveillons-nous”

Caspian de Ronchères