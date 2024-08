USA : Robert F. Kennedy Jr. abandonne la course présidentielle et soutient Trump

Son retrait était attendu, Robert F. Kennedy Jr, l’héritier de l’une des plus célèbres dynasties politiques américaines, a annoncé la suspension de sa campagne présidentielle indépendante. Kennedy, autrefois perçu comme un candidat alternatif potentiel dans une course électorale serrée, a également déclaré son soutien à l’ancien président républicain Donald Trump, bouleversant ainsi la dynamique de l’élection.

Lors d’un discours prononcé à Phoenix, Arizona, Kennedy a expliqué qu’il ne voyait plus de voie réaliste vers la Maison-Blanche. « Je suspends simplement ma campagne », a-t-il affirmé devant une foule de partisans, soulignant son désenchantement avec le Parti démocrate. Il a cité des questions telles que la liberté d’expression et la guerre en Ukraine pour justifier son retrait et son ralliement à Trump.

Bien que crédité de 20 % des intentions de vote à l’automne 2023, Kennedy a vu sa popularité chuter à environ 4-5 % ces derniers mois. Malgré cette baisse, il demeurait le candidat indépendant le mieux placé depuis des décennies, notamment grâce à son nom prestigieux et à ses positions controversées, notamment sur les vaccins et la guerre. Kennedy a précisé que son nom resterait sur les bulletins de vote dans la majorité des États, mais qu’il avait déjà commencé à le retirer dans certains États clés où sa présence pourrait fausser les résultats.

Quelques heures après son annonce, Kennedy est apparu sur scène aux côtés de Donald Trump lors d’un meeting en Arizona, marquant son soutien officiel au candidat républicain. Bien que l’expression de son malaise ait été perceptible, Kennedy a exprimé sa volonté de travailler avec Trump, que ce dernier a salué comme un « super gars, respecté par tout le monde ». Ce ralliement a néanmoins provoqué une onde de choc, en particulier au sein de la famille Kennedy. Plusieurs membres de la famille ont dénoncé cette décision comme une « trahison des valeurs » chères à leur clan, exprimant leur soutien à Kamala Harris, candidate démocrate.

Kennedy, âgé de 70 ans, est connu pour ses positions antivaccins et ses théories du complot, qui l’ont souvent placé en marge de la politique traditionnelle. Pourtant, son engagement en faveur des causes qu’il défend et son nom de famille illustre ont continué d’attirer une base d’électeurs fidèles. En se retirant de la course et en soutenant Trump, Kennedy pourrait encore jouer un rôle déterminant dans une élection qui s’annonce extrêmement serrée.

Alors que les États-Unis se préparent pour le scrutin du 5 novembre, la décision de Kennedy de se rallier à Trump pourrait bien influencer le résultat final, notamment dans les « swing states », ces États où le vote est particulièrement disputé. Pour beaucoup, ce tournant inattendu dans la campagne de Kennedy ajoute une couche supplémentaire de complexité à une élection déjà marquée par de nombreux rebondissements.