Ursula von der Leyen salue la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre français

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son enthousiasme suite à la nomination de Michel Barnier au poste de Premier Ministre de la France. Sur le réseau social X, elle a félicité l’ancien négociateur du Brexit pour sa nouvelle responsabilité, affirmant que Michel Barnier a toujours eu « les intérêts de l’Europe et de la France à cœur ».

« Félicitations à Michel Barnier pour sa nomination au poste de Premier Ministre. Je sais que Michel Barnier a les intérêts de l’Europe et de la France à cœur, comme le démontre sa longue expérience. Je lui souhaite beaucoup de succès dans sa nouvelle mission », a-t-elle déclaré. Von der Leyen a travaillé étroitement avec Barnier à Bruxelles lorsqu’il était le principal négociateur européen pour le Brexit de 2016 à 2020, période pendant laquelle il a également occupé brièvement un rôle de conseiller spécial sur le Brexit début 2021.

La nomination de Michel Barnier, qui intervient après plus de 50 jours de gouvernement intérimaire en France, est également saluée par Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Sur X, elle a partagé ses « plus chaleureuses félicitations », soulignant que dans tous les postes qu’il a occupés, « Michel Barnier a fait preuve de leadership, de vision et de méthode. Je suis convaincue qu’il fera le meilleur usage de son expérience et de ses compétences en tant que nouveau Premier ministre français ».