URGENT – Décès de Michel Blanc, victime d’une crise cardiaque à 72 ans

C’est une nouvelle à laquelle personne ne s’attendait et qui a secoué le monde du cinéma français. Le comédien Michel Blanc est mort à 72 ans dans la nuit de jeudi à vendredi, comme l’annoncent nos confrères de Paris Match. Choqué par la nouvelle, Gérard Jugnot a commenté ce décès brutal sur Instagram en écrivant : « Putain Michel… Qu’est-ce que tu nous a fait… ».

Né le 16 avril 1952 à Courbevoie, Michel Blanc, qui s’était révélé avec la troupe du Splendid, était principalement connu pour son humour souvent décalé et ses rôles de personnages un peu maladroits, cyniques ou dépressifs. Son rôle le plus emblématique est évidemment celui de Jean-Claude Dusse, qu’il a incarnés dans Les Bronzés (1978) et Les Bronzés font du ski (1979).

D’après les premières informations sur les causes du décès, l’acteur est mort d’une crise cardiaque.

Revivez cette scène culte des Bronzés font du ski, avec Michel Blanc incarnant Jean-Claude Dusse