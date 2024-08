Urgence politique : Arnaud Robinet presse Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre

Ce mercredi 14 août, Arnaud Robinet, maire Horizons de Reims, a exprimé son impatience sur franceinfo face à l’inaction d’Emmanuel Macron, qui n’a toujours pas désigné un nouveau Premier ministre cinq semaines après le second tour des législatives anticipées. « Nous avons vécu une période fantastique avec les Jeux olympiques de Paris 2024, mais il est temps de reprendre les choses en main et de fixer un cap », a déclaré le maire de Reims. Selon lui, le chef de l’État doit « se dépêcher » de trouver « une personne de consensus » pour occuper le poste crucial de Premier ministre.

Cette impatience s’inscrit dans un contexte où Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale, a envoyé un courrier à presque tous les chefs de groupes parlementaires, à l’exception de La France Insoumise (LFI) et du Rassemblement National (RN). Attal y propose de bâtir des compromis législatifs autour de six axes, incluant la protection du service public et la sécurité, tout en excluant les deux partis d’extrême gauche et d’extrême droite. Cette démarche est soutenue par Horizons, le parti allié du camp présidentiel.

Arnaud Robinet insiste sur la nécessité d’un consensus en raison de la composition actuelle de l’Assemblée nationale, mais souligne que cette coalition doit se faire sans la participation de LFI et du RN, et surtout rapidement. « Il y a un moment où il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas continuer ainsi pendant un an, avec le risque d’une nouvelle dissolution. Les défis sont immenses, et il y a un budget à voter dans les prochaines semaines », rappelle-t-il.

Reconnaissant les difficultés à trouver un accord entre la gauche et la droite, Robinet estime cependant que des personnalités comme Bernard Cazeneuve, Gérard Larcher, ou Xavier Bertrand seraient capables de rassembler et de mener à bien un gouvernement. En revanche, il reste sceptique quant à d’autres figures politiques, qu’il juge moins capables de réaliser cet objectif.