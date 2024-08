Universités d’été du NPA : Leur tenue compromise par la polémique ?

Les Universités d’été du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) sont programmées pour se tenir du 25 au 28 août 2024 à Port-Leucate, dans l’Aude, mais leur organisation est aujourd’hui en proie à une vive controverse. Cette rencontre annuelle, qui réunit militants, intellectuels et sympathisants du mouvement d’extrême gauche, pourrait être compromise par une intervention du Rassemblement National (RN), particulièrement active dans cette région.

La polémique a éclaté le 12 août dernier, lorsque Frédéric Falcon, député RN de la 2e circonscription de l’Aude, a adressé une lettre au préfet, réclamant l’interdiction pure et simple de cet événement. Dans son courrier, Falcon affirme que le NPA est poursuivi pour « apologie du terrorisme » en raison de déclarations faites à la suite des attaques du 7 octobre 2023 en Israël, et dénonce la présence attendue de « personnes sulfureuses » lors de cette université d’été. Il fait ainsi référence à des personnalités proches du mouvement qui, selon lui, entretiendraient des liens ambigus avec des organisations comme le Hamas.

Cette prise de position n’est pas isolée : plusieurs élus du RN, dont Julien Rancoule et Christophe Barthès, ont apporté leur soutien à la demande de Falcon, accentuant la pression sur les autorités locales. Le député a également fait valoir que cet événement se déroulerait en plein « territoire RN », soulignant les 61,7 % des voix obtenues par son parti lors des dernières élections législatives dans cette circonscription.

En réponse, Philippe Poutou, porte-parole du NPA et figure de proue de l’extrême gauche française, n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié le 13 août, il a fermement contesté les accusations portées par Falcon, les qualifiant de mensongères. Poutou a souligné que le NPA n’est pas poursuivi pour apologie du terrorisme, rappelant que le parquet de Paris n’a, à ce jour, donné aucune suite à l’audition du directeur de publication du journal du parti par la police judiciaire en novembre 2023. Selon lui, les attaques du RN sont une tentative de museler un mouvement qui défend des causes telles que le soutien au peuple palestinien, qu’il ne considère en aucun cas comme un crime.

Poutou a également mis en perspective l’histoire des Universités d’été du NPA à Port-Leucate, qui s’y déroulent chaque année depuis 2004. Pour l’édition de 2024, il est prévu que près de 700 personnes venues de toute la France participent à l’événement. Parmi les invités, des personnalités comme le journaliste Edwy Plenel, l’ancien porte-parole du NPA Olivier Besancenot, l’auteure Kaoutar Archi, et la philosophe Benjamine Weill sont attendues.

Pour l’heure, le préfet de l’Aude, Christian Pouget, n’a pas encore répondu à la demande d’interdiction formulée par le député Falcon, laissant planer un doute sur le sort de l’événement. Le silence des autorités locales entretient l’incertitude et la tension entre les forces politiques en présence. Dans ce contexte tendu, la tenue de l’Université d’été du NPA reste donc en suspens, alors que la date approche rapidement. Le bras de fer entre le RN et le NPA, deux forces politiques diamétralement opposées, reflète une bataille plus large pour l’influence sur le terrain politique local et national, rendant l’issue de cette controverse difficile à prédire.