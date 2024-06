Une prix nobel d’économie soutien l’union de la gauche

Esther Duflo, auréate du Prix Nobel d’Économie, a récemment exprimé un soutien clair à l’union de la gauche dans une tribune publiée dans la Monde.

Dans un contexte de remise en cause de la faisabilité des programmes économiques de gauches par différents médias, économistes et think tanks, ce soutien est revendiqué par des figures du NFP comme Marine Tondelier (Les Écologistes).