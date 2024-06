Une mafia nigériane dans le nord de Paris : entre avortements forcés, protitution et rites mystiques

À partir du 24 juin, neuf hommes nigérians seront jugés pour avoir dirigé un vaste réseau de prostitution impliquant des compatriotes. Ces hommes sont liés à une confrérie violente et bien établie en France, spécialisée dans la traite d’êtres humains et le trafic de stupéfiants. Une information donnée par le Figaro via un article paru ce samedi 22 juin.

En effet, ces neuf nigérians tenaient les rênes d’un réseau de prostitution au service d’une mafia basée à Bénin-City. Les femmes exploitées travaillaient principalement dans le quartier de Château Rouge, au bois de Vincennes ou encore à la porte de Clignancourt. L’intégralité de leurs passes était reversées directement à ces hommes. Certains d’entre eux bénéficiaient même de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

D’après les informations du Figaro, c’est la brigade de répression du proxénétisme (BRP) qui a démantelé le réseau sur la filière parisienne appelée “Maphite” : la “Famille Tour Eiffel”

Par Caspian de Ronchères