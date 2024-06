Une légende du surf, apparue dans Pirates des Caraïbes, tuée par un requin

Tamayo Perry est décédé. Si ce nom ne vous dit rien, cet homme de 49 ans est une légende du surf. Icône à Hawaï, là où il est né et où il vivait, il a succombé à ses blessures après avoir été attaqué par un requin.

La nouvelle a plongé les fans de surf dans une immense tristesse. Un accident a été signalé vers 13h, ce dimanche, alors que des touristes ont aperçu au large un homme souffrant de « profondes morsures de requins ». Les secours de la plage de Malaekahana Beach l’ont immédiatement ramené sur la terre ferme. Mais il était déjà trop tard. Le staff médical n’a pu que constater le décès de Tamayo Perry.

Aucune autre information sur les circonstances du drame n’ont encore été relayée.

Le surfeur était aussi nageur-sauveteur des plages de Honolulu. Devenu célèbre après ses apparitions dans Pirates des Caraïbes : La fontaine de Jouvence, Charlie’s Angels : Les Anges se déchaînent ! et Blue Crush, ce sportif est décédé en pratiquant son hobby préféré.

Dans ses derniers posts Instagram, Tamayo Perry écrivait récemment encore tout le plaisir qu’il pouvait avoir en domptant l’océan. Il aimait aussi partager ses messages de paix. Des centaines de messages de fans afflux dans les commentaires de ses dernières photos.

Les surfeurs, les nageurs et les plongeurs représentent 94 % des attaques de requins (non provoquées). La plupart des morsures proviennent de trois espèces : les grands requins blancs, les requins-bouledogues et les requins-tigres.

Le risque d’être tué par un requin est de 1 sur 4,3 millions, selon les dernières statistiques. Chiffre totalement dérisoire mais bien réel, en moyenne par an, seules 6 personnes meurent des suites d’une attaque de requin.