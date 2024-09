Une légende du football prise en flagrant délit de mensonge

À l’ère d’Internet, impossible (ou presque) de travestir la réalité. Les vigies numériques veillent au grain. Les détecteurs de fake news aussi. C’est le célèbre Samuel Eto’o, au moins aussi connu pour ses buts que pour son phrasé, qui vient de se faire prendre. L’information fait le tour du monde.

Le Corriere dello Sport n’en revient pas. Oui, Samuel Eto’o a inventé une anecdote footballistique sur sa carrière afin de se rendre intéressant. Interrogé dans l’émission The Bridge, où il est notamment entouré d’Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Redouane Bougheraba (interviewé dans le magazine d’Entrevue en juin) ou Cédric Doumbé (MMA), l’ex-footballeur camerounais s’est laissé à raconter une histoire… totalement fausse.

Lorsque les joueurs de football partent dans leurs anecdotes de vestiaires, leurs souvenirs de plus beaux buts ou encore leurs mésententes pendant leur carrière, cela fait souvent réagir et énormément de vues. Samuel Eto’o vient de repousser les limites du domaine . Avec une prose quasi-théâtrale, un sourire en coin face à son public fasciné… Mais l’histoire n’a jamais eu lieu. Ou alors dans un autre monde.

Avec son style si expressif, il explique : « je vais te raconter autre chose, à l’Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. J’ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, Linate (aéroport) ferme à telle heure… à la 45e minute, j’aurais déjà marqué trois buts ! Débrouille toi, vous allez défendre (…) Et j’ai mis trois ! (sic) »

POUR L’AMOUR DE DIEU, ARRÊTEZ MOI ETO’O 🤣🤣 pic.twitter.com/hycXaZUeF0 — Alpha BALDE (@AlphaBalde91) September 5, 2024

Rien de tout ça n’est arrivé. Et pas même dans le métavers (on a cherché). Samuel Eto’o a dû se mélanger les pinceaux entre plusieurs scènes réelles… Car en fouillant parmi les matchs où il a inscrit un triplé avec l’Inter Milan, aucun de ceux-ci n’ont été réalisé en 45 minutes. Et encore moins avec Leonardo en tant que coach…

Après sa carrière, Samuel Eto’o est devenu président de la fédération camerounaise de football, il aurait aussi pu écrire des scénarios de films de science-fiction.