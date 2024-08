Une cérémonie paralympique éblouissante sur les Champs-Élysées

La cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques de Paris 2024 a offert ce mercredi un spectacle grandiose qui a transformé la Place de la Concorde et les Champs-Élysées en un théâtre à ciel ouvert. Sous la direction artistique de Thomas Jolly et la chorégraphie inventive d’Alexander Ekman, la soirée a célébré la force et la résilience des corps dans une mise en scène monumentale.

La cérémonie a débuté avec Théo Curin, ancien nageur paralympique, transportant des para-athlètes dans un taxi recouvert de Phryges, symbole des Jeux. Le premier tableau, intitulé Discorde, a mis en scène une audacieuse performance du pianiste Chilly Gonzales, accompagné d’une centaine de danseurs valides et de vingt autres en fauteuil roulant, illustrant parfaitement l’intégration du handicap au cœur de la société.

L’émotion a été palpable tout au long de la soirée, notamment lors de la performance de Christine and the Queens, qui a revisité Non, rien de rien d’Édith Piaf. Plus tard, le tableau My Ability a ébloui le public avec la voix émouvante de Lucky Love, chanteur né avec un seul bras, entouré de danseurs symbolisant l’harmonie et la beauté.

Les moments forts se sont succédé, avec l’entrée des 5 100 para-athlètes, la Patrouille de France survolant l’avenue, et le drapeau paralympique hissé par John McFall, astronaute en situation de handicap. Le moment culminant est arrivé avec l’arrivée de la flamme olympique, portée par Florent Manaudou, et sa transmission à des champions tels que Béatrice Vio et Oksana Masters.

La cérémonie s’est conclue sur une note triomphante avec le tableau Célébration, vibrant de couleurs et de joie, accompagné de Born to Be Alive interprété par Christine and the Queens. L’attente est maintenant tournée vers la cérémonie de clôture, prévue pour le 8 septembre, où le Stade de France se transformera en un dancefloor géant, promettant une fin de Jeux aussi mémorable que leur début.