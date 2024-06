Une candidate LFI taxée de nazisme sur son affiche de campagne

Emma Fourreau, candidate pour le Nouveau front populaire dans la 1ère circonscription du Calvados, a trouvé une de ses affiches dégradée avec une croix gammée, le terme « nazi » et une moustache sur son affiche de campagne. Son suppléant aussi a été affublé d’une moustache assez caractérisée.

Ces dégradations renvoient à l’antisémitisme dont le nouveau front populaire, et plus particulièrement la France Insoumise, sont suspectés depuis les attaques terroristes du 7 octobre. Pour certains, LFI versent totalement dans l’antisémitisme, Mediapart parle même d’antisémitisme de circonstance.

Le fait de refuser de reconnaître le Hamas comme organisation terroriste, le manque de considération pour les victimes du 7 octobre et les différents slogans qu’on peut entendre dans les manifestations (notamment « Free Palestine from the river to the sea ») sont plus qu’ambigus pour de nombreux membres de la communauté juive. Serge Klarsfeld, rescapé des camps de la mortC historien et chasseur de nazi, a déclaré qu’il voterait sans hésitation pour le RN en cas de duel RN-LFI.

La candidate du NFP a fait part de sa réaction sur X:

« Dégoût. Le matraquage médiatique et la diabolisation de la gauche conduisent à une dramatique inversion des valeurs.

Nous ne laisserons rien passer.

Et nous ne manquerons pas de rappeler qu’il existe bien dans ce pays un hériter de la Waffen-SS : le RN. »

Il n’est pas certain que cela convainque les électeurs du Calvados, à une semaine du premier tour des élections législatives.

Lionnel de La Roche