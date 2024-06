« Un p’tit truc en plus » d’Artus continue son ascension fulgurante au box-office

La comédie « Un p’tit truc en plus » d’Artus ne cesse de surprendre par ses performances au box-office. À sa cinquième semaine d’exploitation, le film continue d’attirer les foules, enregistrant 1.235.361 entrées supplémentaires entre le 29 mai et le 4 juin, soit une augmentation de 9% par rapport à la semaine précédente. Toujours disponible sur 1.052 copies, la comédie cumule désormais 5.800.647 entrées, confirmant son statut de phénomène cinématographique de l’année.

Le film, qui aborde le handicap avec humour et bienveillance, a été largement salué par la critique et le public. Depuis sa sortie le 1er mai, il a rapidement gravi les échelons, atteignant le million d’entrées en moins d’une semaine et franchissant successivement les caps des 2 et 3 millions d’entrées en quelques jours seulement. Ce succès retentissant en fait le film le plus vu de 2024 jusqu’à présent, surpassant même le dernier opus de la saga Astérix qui avait attiré 4,6 millions de spectateurs en 2023.

« Un p’tit truc en plus » occupe 47% des entrées en salles cette semaine, laissant peu de place aux autres films. « Furiosa : une saga Mad Max », malgré une deuxième place, rassemble près d’un million de spectateurs de moins, suivi par « La planète des singes : le nouveau royaume » et « Blue & Compagnie ». La meilleure nouveauté de la semaine, le film d’horreur « Abigail » réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, se classe en cinquième position avec un peu plus de 80.000 entrées.

D’autres nouveautés comme le drame « Memory » avec Jessica Chastain, sorti le 29 mai, et « Salem » peinent à se faire une place dans le top 10, se classant respectivement septième avec 58.633 entrées et neuvième avec un peu plus de 44.000 entrées. « Back to Black », le biopic d’Amy Winehouse, continue quant à lui à attirer des spectateurs, enregistrant encore un peu plus de 41.000 entrées en sixième semaine.

Ce succès surprise de « Un p’tit truc en plus » s’inscrit comme le plus gros succès français en salles depuis la crise sanitaire. Le film semble bien parti pour atteindre les 10 millions d’entrées, un exploit remarquable pour une comédie qui traite avec humour et respect des personnes en situation de handicap. Artus signe ici une œuvre qui, par son approche potache et bienveillante, a su toucher le cœur du public, faisant de cette comédie le carton cinématographique de l’année.