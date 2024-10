Un podium de mode s’invite à Disneyland Paris avec Kylie Jenner en princesse gothique

Mardi soir, Disneyland Paris a été le théâtre d’un événement unique : le premier défilé de mode organisé dans le parc, mis en scène par la marque en plein essor, Coperni. La star américaine Kylie Jenner a marqué les esprits en fermant le show dans une spectaculaire tenue de princesse au style gothique, offrant une fin grandiose à cette soirée inédite.

Imaginé par les créateurs Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, le défilé a été pensé en trois actes — l’enfance, les princesses et les « méchantes » —, chacun explorant les différentes facettes des univers Disney. Entre tenues rétro à pin’s et accessoires, silhouettes pastel de princesses revisitées et robes noires inspirées des antagonistes, l’événement a su réinterpréter l’imaginaire du parc avec audace. Le château de la Belle au bois dormant, point central du show, s’est paré de lumières scintillantes, tandis que des feux d’artifice et des musiques de films accompagnaient chaque passage des mannequins.

La marque Coperni, déjà sous les feux des projecteurs après avoir habillé Angèle lors de la clôture des Jeux olympiques, a choisi Disneyland Paris pour achever la Paris Fashion Week de manière éclatante. Kylie Jenner, avec ses 396 millions d’abonnés sur Instagram, a su captiver l’audience dans une robe de princesse sombre, mêlant élégance et mystère, dans un cadre féérique.

Les invités ont poursuivi la soirée par une after-party exclusive au pied de l’attraction Space Mountain, profitant du parc privatisé jusqu’au bout de la nuit. Un moment où la mode, la magie et l’extravagance se sont rencontrées pour célébrer la fin de la saison avec éclat.

Alice Leroy