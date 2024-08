Un maire de l’Essonne agressé en tentant d’empêcher l’installation de gens du voyage

Dimanche soir, la situation a dégénéré à Villiers-sur-Orge (Essonne) lorsque Gilles Fraysse, maire écologiste de la commune, a tenté de s’opposer à l’installation illégale d’une quarantaine de caravanes dans le stade municipal Christophe-Lavallade. L’élu a été bousculé par plusieurs membres de la communauté des gens du voyage alors qu’il cherchait à filmer la scène et à empêcher leur installation.

Selon les informations recueillies, l’intrusion a commencé vers 21 heures, avec une première vague de douze caravanes et quatorze véhicules qui se sont installés dans une zone classée espace naturel sensible à la coulée verte. Deux heures plus tard, un groupe plus important s’est introduit dans le stade, malgré la tentative d’intervention du maire. Gilles Fraysse, qui a publié une vidéo sur Facebook montrant l’incident, raconte avoir été ceinturé et poussé par un des hommes sur place. « Je suis écœuré, » confie-t-il, précisant qu’il a été légèrement blessé et qu’il compte consulter un médecin pour constater les dégâts, dont une possible entorse à la cheville.

Des dégradations au stade municipal

Cette intrusion n’est pas la première à frapper la petite commune de 4 500 habitants. C’est la troisième fois en deux ans que des caravanes s’installent sans autorisation dans le stade. L’élu explique que des arbres ont été coupés sur plusieurs mètres et une partie des installations en béton a été endommagée. « Nos jeunes devaient reprendre le foot ce lundi, mais c’est fichu pour eux, » déplore Gilles Fraysse. La mairie avait pourtant investi 60 000 euros en 2023 pour installer un portique empêchant ce type d’intrusions, mais les gens du voyage ont cette fois trouvé un autre accès.

Plaintes déposées et constatation des faits

Le maire de Villiers-sur-Orge prévoit de déposer plusieurs plaintes, notamment pour intrusion illégale, violences et dégradations. Les forces de l’ordre confirment que l’élu a bien été bousculé, mais l’auteur de l’agression n’a pas encore été retrouvé. Pendant ce temps, les gens du voyage sont toujours sur place, utilisant les installations sportives pour leurs loisirs, tandis que la municipalité, impuissante, tente de trouver une solution pour les faire partir au plus vite.

Une problématique récurrente liée à un manque de places dédiées

La situation illustre une problématique plus large : le manque de places d’accueil pour les gens du voyage dans le département de l’Essonne. Actuellement, seules deux aires de grand passage, à Lisses et Brétigny-sur-Orge, avec une capacité totale de 150 places, existent dans la région. Pourtant, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage signé en 2019 en prévoit quatre, un manque qui exacerbe les tensions entre cette communauté et les petites communes comme Villiers-sur-Orge.

Hector M.