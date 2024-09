« Un jour Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et va leur faire mal (au PSG) » : le voilà à l’OM !

Adrien Rabiot doit arriver en début de soirée à l’aéroport de Marignane. Il passera mardi sa visite médicale, préalable à l’officialisation de son transfert à l’Olympique de Marseille.

C’est un coup de tonnerre pour l’OM et pour la Ligue 1. Le milieu international français de 29 ans, Adrien Rabiot, va s’engager dans les prochaines heures avec l’Olympique de Marseille, ennemi juré du PSG, club où il a été formé.

Sur les réseaux sociaux, les débats sont enflammés au sujet de l’ex-milieu parisien : est-il vraiment un supporter de l’OM depuis son tout jeune âge, comme l’avait dévoilé So Foot ? Va-t-il relancer sa carrière alors qu’il atteint l’âge de son prime ? Sera-t-il apte physiquement pour le classico du 27 octobre ? Sans aucun doute.

De nombreuses images ressortent sur les comptes de supporters sur X : notamment celles ci-dessous où les ultras du Collectif Ultras Paris (CUP) demandent à Adrien Rabiot de « rester avec nous », « t’es un p***** de Parisien, t’as ça dans le sang !« … Pas vraiment…

Allez VIENS LA ADRIEN

En tout cas, c’est Hatem Ben Arfa, lui aussi passé par le PSG et l’OM qui a joué les devins au sujet de la carrière d’Adrien Rabiot. Déjà en 2019, « HBA » insistait pour dire qu' »un jour Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et va leur faire mal« . Premier élément de réponse le dimanche 27 octobre pour le classique de feu OM-PSG, à l’Orange Vélodrome.

Hatem Ben Arfa, parti lui-aussi en mauvais termes avec le président du PSG, avait aussi déclaré : « Dans la vie comme je l’ai dit, par rapport au président du PSG, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, un jour il revient, il est plus fort. Il faut toujours respecter l’humain.«

Puis : « Quand on ne le respecte pas, à un moment donné, tu le paies. Et je pense qu’Adrien Rabiot va revenir un jour avec une équipe et va leur faire mal. Parce que c’est la vie. Quand tu donnes le mauvais, tu reçois le mauvais. On doit respecter l’être humain.«

On se souvient qu’Adrien Rabiot avait rejoint la Juventus Turin en 2019 dans des circonstances chaotiques. En fin de contrat au PSG, son refus de prolonger lui avait valu six mois hors de terrain, mis au ban par la direction parisienne.

Ben Arfa il y a quelques années 💬 : « Un jour Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et va leur faire mal (au PSG) » 👀



Le français s’exprimait sur les départs compliqués du PSG, pour lui-même, et Rabiot. Il chargeait notamment Nasser al-Khelaïfi.



Le français s'exprimait sur les départs compliqués du PSG, pour lui-même, et Rabiot. Il chargeait notamment Nasser al-Khelaïfi.

