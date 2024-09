Un joueur de Liverpool veut racheter le FC Nantes ! Waldemar Kita ouvre la porte ?

Et si le FC Nantes était le prochain club de Ligue 1 a changé de propriétaires ? Depuis plusieurs saisons, via un marasme économique général, tous les clubs français (ou presque) sont ouverts à l’arrivée de nouveaux investisseurs. Voire au rachat complet de leur entité. Cette fois, ce serait un joueur de l’effectif de Liverpool qui serait à la manoeuvre…

Le journal L’Equipe s’en fait l’écho ce vendredi matin dans son édition papier. Le FC Nantes n’échappe pas à la règle. Waldemar Kita serait prêt à vendre en cas de « bonne offre« .

Comme peut le confirmer Entrevue, le club a été approché à plusieurs reprises ces dernières années. Mais les demandes financières du clan Kita ont paru démentielles aux yeux des potentiels acheteurs.

Avec la chute des droits TV et le niveau économique global de la Ligue 1 à la baisse, Waldemar Kita aurait-il ouvert la porte avec moins d’intransigeance ? Un fonds d’investissement anglais basé à Londres, géré par le père de Trent et Tyler Alexander-Arnold, défenseur et capitaine des Reds de Liverpool, aurait fait une offre orale.

Le clan du capitaine de Liverpool s’engagerait à hauteur d’un achat de 100 millions d’euros. Ajouté à 40 millions d’euros bonus.

Ce montant correspond au prix demandé depuis des années par le clan Kita, prix qui rebutait totalement les investisseurs, prêts à aller aux alentours de 80 millions d’euros maximum.

Le père du défenseur de 25 ans aurait déjà eu trois rendez-vous avec le dirigeant nantais. Mais la presse anglaise, qui a contacté Trent Alexander-Arnold, nie tout processus d’achat du club via ce fonds d’investissement.

Le numéro 66 de Liverpool avait déjà fait parler de lui fin 2023 en termes d’investissements : Rory McIlroy, Patrick Mahomes et lui-même avaient alors décidé d’investir ensemble au sein de l’écurie de Formule 1 Alpine.

En quittant le conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), Waldemar Kita aurait-il pris les devants ? Présent depuis 2007 à la tête du FC Nantes malgré la fronde discontinue des supporters, ce médiatique président aurait-il senti un brin de lassitude ?

Le club flirte avec la zone de relégation, sans trouver de projet sportif cohérent (ni les finances, ça aide) pour lui faire remonter la pente. Alors ce fonds anglais arriverait-il en sauveur ? Aucune garantie.