Un influenceur italien cherche ses sauveurs après un arrêt cardiaque à Rouen

Début mai, Davide Patron, un professeur d’anglais italien et influenceur avec près d’un million d’abonnés, a frôlé la mort à Rouen. Le samedi 4 mai 2024, alors qu’il se trouvait dans un train pour Paris, Davide a subi un arrêt cardiaque. « Le temps s’est stoppé et ma vie a failli s’arrêter en une demi-seconde », a-t-il partagé sur Instagram.

Rapidement, des passagers sont intervenus pour lui prodiguer les gestes de premiers secours. « Ma copine m’a dit que 3 ou 4 personnes sont venues et ont commencé à m’aider et à me faire un massage cardiaque », a relaté Davide Patron sur BFM Normandie. Grâce à leur intervention, son cerveau a continué à recevoir de l’oxygène, évitant ainsi des dommages irréversibles.

La SNCF a expliqué que lors des convulsions de Davide, un contrôleur avait lancé un appel à bord. Un médecin présent est venu en aide, tandis que le contrôleur a récupéré un défibrillateur utilisé lorsque Davide a fait un arrêt cardiaque. « Grâce à l’intervention des passagers et d’un défibrillateur, son cœur est reparti », a salué le Samu de Rouen.

Depuis l’incident, Davide Patron cherche désespérément à retrouver ses sauveurs. « Je ne sais pas qui sont ces personnes, j’ai essayé de poster des messages sur le groupe de discussions à Rouen mais je n’ai pas réussi à trouver qui elles étaient », a-t-il confié. « J’aimerais pouvoir les retrouver grâce à cette interview, ça serait génial. »

Le 8 mai, Davide a partagé sur Instagram une série de photos retraçant sa mésaventure. « Dans ce train qui partait pour Paris samedi matin, le temps s’est arrêté et ma vie a failli s’envoler en une demi-seconde à cause d’un arrêt cardiaque », a-t-il écrit. Une des photos le montre allongé dans un lit d’hôpital, les deux pouces en l’air, tandis qu’une autre montre un secouriste pratiquant un massage cardiaque sur un mannequin. La dernière photo montre un défibrillateur. « J’espère que ce billet sensibilisera de nombreuses personnes qui, comme moi, n’ont jamais eu de problème pour se rendre à un check-up. En même temps, j’espère qu’il servira d’incitation à installer davantage de défibrillateurs dans les lieux publics et à suivre au moins un cours de premiers secours », a-t-il ajouté.

Davide Patron, connu pour être le professeur d’anglais le plus célèbre d’Italie avec plus de 900 000 abonnés sur TikTok et plus de 700 000 sur Instagram, espère que son appel permettra de retrouver ses « anges gardiens » pour les remercier personnellement.