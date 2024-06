Un footballeur de Lille hospitalisé en urgence

Un malaise immédiatement pris en charge. L’international algérien du LOSC Nabil Bentaleb a été hospitalisé ce mardi, informe via un communiqué ce mercredi soir le club lillois. Plus d’informations devraient nous parvenir rapidement.

Six petites lignes de communiqué. Pour mieux rassurer les proches et les supporters. « Le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin. Le joueur a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien. Le club en appelle par ailleurs au meilleur respect de la vie privée de son joueur. »

Aucune information sur les circonstances de ce malaise n’est encore parvenue. Les joueurs du LOSC ne reprennent le chemin de l’entraînement qu’à partir du 28 juin. Ce serait donc un malaise survenu strictement dans un cadre privé. Le club a bien fait de communiquer au lieu de laisser naître d’éventuelles rumeurs sur les réseaux sociaux.

D’autant qu’avant de signer son contrat de 3 ans l’été dernier, puis de réaliser une magnifique saison, la visite médicale de Nabil Bentaleb avait décelé une « petite inflammation au myocarde » (muscle du coeur). Son malaise survenu ce mercredi est-il lié ? Aucune information à ce sujet pour le moment.