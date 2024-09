« Un enfumeur » : Les propos acerbes de Sébastien Tarrago à l’encontre de Vincent Labrune (LFP)

Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble… Le journaliste de L’Equipe, Sébastien Tarrago, n’a pas mâché ses mots avant de s’en prendre au président de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ans l’émission L’Equipe du Soir.

23h45. Le journaliste Sébastien Tarrago s’est dit qu’il était tard, que les enfants étaient couché et qu’il pouvait donc y aller fort. Vincent Labrune a dû avoir les oreilles qui sifflent…

Interrogé au sujet de la future élection (10 septembre) pour la présidence de la LFP, celui qui avait été baffé en janvier 2001 par Nicolas Anelka a été clair : « Dans un monde normal et raisonnable, comment -est-il envisageable que Vincent Labrune soit réélu ? C’est un génie de l’illusion, depuis son passage à Marseille, cet homme a un génie incroyable. Il endort tout le monde, c’est un enfumeur de première , tout le monde le sait. »

Avant de poursuivre : « Ça passe par beaucoup d’invitations au restaurant, on fume des clopes, on boit des whiskys et tout le monde l’adore. J’étais là aux trophées UNFP. Il le fait avec tout le monde, il a fini dans les cuisines à 3h du matin, à boire des coups, et tout le monde le trouve sympa. C’est juste un enfumeur (…) Ce qui se passe à la Ligue, c’est grave.«

Des morts forts, un franc parler qui trouve un écho très positif dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Le peuple du football, c’est à dire les supporters, paraît totalement anti-Vincent Labrune, en lice pour être réelu, en pleine campagne express face à Cyril Linette.