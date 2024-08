Un élu municipal et un animateur placés en détention provisoire pour viols et agressions sexuelles sur mineur

Un élu municipal et un animateur sont accusés de détention d’images pédopornographiques et de violences sexuelles sur mineur. Les deux hommes, dont l’élu Benoît Fromeaux, membre de la majorité municipale de Chessy en Seine-Maritime, ont été interpellés par la police et placés en détention provisoire depuis le 11 août 2024.

L’enquête a débuté le 27 juillet après la découverte d’une caméra cachée dans les sanitaires et douches d’une colonie de vacances organisée par l’association Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD). Selon Le Parisien et Libération, l’exploitation des données du téléphone de l’animateur a révélé des images à caractère pédopornographique, dont une photo montrant un homme en train de pratiquer une fellation à un enfant d’une douzaine d’années. L’animateur a identifié cet homme comme étant Benoît Fromeaux, qui faisait également partie de l’association AJD.

Lors de sa garde à vue, l’élu de 47 ans a reconnu posséder des images pédopornographiques et a déclaré avoir aidé son complice à « assouvir ses fantasmes », bien qu’il n’ait pas fourni d’explication concernant la photo incriminante retrouvée sur le téléphone de l’animateur. Des perquisitions ont été menées à son domicile, où du matériel électronique a été saisi pour approfondir l’enquête.

L’association AJD s’est dite profondément choquée par ces révélations. Selon l’avocate de l’association, « les membres sont horrifiés d’avoir eu de tels individus parmi eux », ajoutant que si les faits étaient avérés, l’association se porterait partie civile aux côtés des familles des victimes lors d’un procès.

Hector M.