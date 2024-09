« Un écureuil a plus de droits qu’une fille en Afghanistan » : le cri d’alarme de Meryl Streep à l’ONU

Lundi 23 septembre, Meryl Streep a pris la parole lors d’une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies pour dénoncer la condition des femmes afghanes sous le régime taliban. L’actrice oscarisée, venue soutenir des Afghanes en exil, a déploré que « les parcs publics soient désormais fermés aux femmes et aux filles », ajoutant que « même un écureuil a plus de droits qu’une fille en Afghanistan aujourd’hui ».

Meryl Streep a présenté une version courte du documentaire The Sharp Edge of Peace, retraçant la participation de dirigeantes afghanes aux pourparlers de Doha avant la prise de pouvoir des talibans. Elle a exhorté la communauté internationale à s’unir pour provoquer un changement en Afghanistan, soulignant que les femmes et jeunes filles du pays sont privées de leurs droits les plus fondamentaux, notamment l’éducation, le travail, et la liberté de mouvement. « Si la communauté internationale s’unissait, elle pourrait mettre fin au lent étouffement de la moitié de la population », a-t-elle estimé.

Des militantes afghanes, telles qu’Asila Wardak, ont également rappelé que ce combat n’était pas seulement afghan, mais un défi global contre l’extrémisme. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a quant à lui souligné que l’exclusion des femmes portait préjudice à l’ensemble de l’Afghanistan, affectant gravement la paix, la sécurité et la stabilité du pays.

Alice Leroy