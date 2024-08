Le responsable de la mort d’un gendarme à Mougins est un « délinquant de la route » d’origine cap-verdienne selon Gérald Darmanin

Le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, a fourni des détails concernant le profil du conducteur qui a mortellement percuté un gendarme lors d’un contrôle routier à Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Sur les ondes de BFMTV et RMC, Darmanin a décrit le suspect comme un « délinquant de la route », originaire du Cap-Vert, en situation régulière en France, mais bien connu des services de police pour des infractions routières, notamment pour des refus d’obtempérer répétés. Le suspect, qui a été arrêté à Cannes dans la nuit de lundi à mardi, avait laissé peu de pistes derrière lui, ce qui a poussé Darmanin à saluer l’efficacité des forces de l’ordre qui ont permis cette arrestation rapide.

"Il était un délinquant de la route": Gérald Darmanin revient sur le profil du chauffard ayant tué un gendarme à Mougins pic.twitter.com/Qeu8xIftBe — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2024

Le ministre a confirmé que l’individu avait été géolocalisé avant son interpellation grâce à un dispositif de grande ampleur impliquant des hélicoptères et une centaine de gendarmes. « C’est un acte criminel incontestable », a-t-il déclaré, rappelant que la victime, Éric Comyn, un gendarme de 54 ans et père de deux enfants, était décédé en accomplissant son devoir. Darmanin a également évoqué la possibilité que le suspect ait cherché à se rendre à la gendarmerie avant son arrestation.

En plus de cet événement tragique, Darmanin a insisté sur le fait que la justice devra déterminer si l’acte était délibéré ou non, tout en soulignant la gravité de la situation. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à la rapidité de l’interpellation et a rendu hommage à la victime en insistant sur l’importance de protéger ceux qui protègent la République.

Alice Leroy