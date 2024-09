Un cri d’alarme : deux millions de seniors vivent dans la précarité

Selon le dernier rapport de l’association Les Petits Frères des Pauvres, publié ce 30 septembre 2024, deux millions de personnes âgées de 60 ans et plus vivent en France sous le seuil de pauvreté, avec des impacts particulièrement sévères sur les femmes et les personnes vivant seules. Ce phénomène souligne une précarité croissante chez les seniors, qui est alarmante et nécessite une attention urgente.

Une pauvreté croissante

La pauvreté chez les seniors s’accroît : 10,6 % des personnes âgées de 65 à 74 ans étaient touchées par cette situation en 2022, contre seulement 7,5 % en 2017. En termes absolus, 18,8 % des personnes âgées seules vivent sous le seuil de pauvreté, comparativement à seulement 6,4 % de celles qui vivent en couple. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les femmes, qui vivent généralement plus longtemps que les hommes, se retrouvent souvent en situation d’isolement et de vulnérabilité économique. Les carrières hachées et les temps partiels liés à des responsabilités familiales contribuent à des pensions de retraite plus faibles, exacerbant la précarité.

Les résultats d’une enquête réalisée par Les Petits Frères des Pauvres révèlent que 31 % des personnes âgées interrogées ont rencontré des difficultés pour payer leurs factures courantes. Près de 40 % se sont privés de sorties, comme aller au restaurant ou partir en vacances, tandis que 26 % ont limité leurs interactions sociales en évitant d’inviter des proches. Étonnamment, malgré ces privations, les personnes concernées ne se définissent pas comme « pauvres », un terme qu’elles associent à des situations plus graves que la leur.

Un besoin de réformes

Le rapport appelle le gouvernement à revaloriser le minimum vieillesse, actuellement fixé à 1 012 euros, pour qu’il atteigne le seuil de pauvreté de 1 216 euros. Cette mesure pourrait coûter jusqu’à 2 milliards d’euros par an, mais elle est jugée essentielle pour garantir une vie digne aux seniors. Les difficultés d’accès à l’information et aux aides sociales aggravent la situation, avec plus de la moitié des personnes concernées ne bénéficiant d’aucune aide et se sentant mal informées. Un projet de solidarité à la source, qui attribuerait automatiquement les aides en fonction des revenus, pourrait aider à réduire le taux de non-recours.

La question de la pauvreté des seniors en France mérite une attention immédiate, avec des solutions concrètes pour améliorer leur qualité de vie et garantir leur dignité.