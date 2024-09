Un candidat trumpiste en Caroline du Nord impliqué dans un scandale autour d’un site porno

Mark Robinson, vice-gouverneur de la Caroline du Nord et candidat au poste de gouverneur avec le soutien de Donald Trump, est au centre d’une vive polémique après la diffusion par CNN de messages controversés. Ces publications, datant des années 2010 et postées sur un site pornographique, évoquent le nazisme et l’esclavage.

Malgré la gravité des accusations, Robinson a catégoriquement nié être l’auteur de ces messages publiés sous pseudonyme, les qualifiant de “mensonges salaces de tabloïde”. Dans une vidéo diffusée jeudi, il a affirmé : “Nous restons dans la course”, excluant toute idée de se retirer de la campagne.

Les messages en question, publiés entre 2008 et 2012, incluent des propos où l’auteur se revendique comme un “nazi noir” et appelle au rétablissement de l’esclavage. Ces révélations viennent s’ajouter aux nombreuses controverses qui entourent déjà Robinson, notamment pour ses déclarations passées niant l’Holocauste et louant Adolf Hitler, ou encore ses attaques contre Martin Luther King.

Face à ces accusations, la campagne de Donald Trump a gardé une certaine distance. Karoline Leavitt, porte-parole de l’ancien président, a simplement répondu que Trump restait convaincu de sa victoire en Caroline du Nord face à la vice-présidente démocrate, Kamala Harris, dans la course présidentielle de 2024.

Cette affaire risque de peser lourd dans l’un des États clés de l’élection présidentielle américaine, où chaque camp s’efforce de mobiliser ses soutiens dans une bataille acharnée.