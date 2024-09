UFC Paris – « Je suis désolé… » Benoît Saint-Denis, en sang, contraint à l’abandon

Inscrit pour la première fois au main event de l’UFC pour la venue de la fédération star de MMA à Paris, ce samedi soir, Benoît Saint-Denis n’a pas réussi à rendre fier tous ses fans. Le combattant français chute lourdement face au Brésilien Renato Moicano.

Il n’y a pas eu de match, ou presque. Le combat phare de la soirée UFC Paris a tourné court quand, dans le premier round, Renato Moicano a réussi à mettre le Français au sol et à le rouer de coups. Rapidement, le visage ensanglanté et marqué de Benoît Saint-Denis ne laissait que peu d’espoirs pour la suite.

Le premier round est bouclé, mais un peu de sang n'a jamais fait peur à Benoit Saint Denis 🩸



📺 Regardez l’#UFCParis EN DIRECT sur 🇫🇷 RMC Sport 1 et GRATUITEMENT sur RMC Découverte pic.twitter.com/KhPdlKP0LK — UFC France (@UFCFRA) September 28, 2024

Si, au second round, BSD a réussi à rester debout, on a vu ses yeux gonfler chaque seconde un peu plus. L’arbitre n’a eu d’autre choix que de monter dans l’octogone pour vérifier si le combattant arrivait encore à voir. C’est un TKO, une fin de combat prématurée et une victoire du Brésilien en terres françaises. Il n’y a pas eu photo.

Déçu, forcément, Benoît Saint-Denis a pris la parole au micro, devant ce public venu presque que pour lui ce samedi soir : « Merci à tous pour votre soutien, je vous remercie, vous êtes le meilleur public du monde, sachez le ! Malheureusement, il a fait ce qu’il fallait pour me créer suffisamment de dégâts. Je reviendrai plus fort, je suis désolé pour ça« .

Deuxième défaite consécutive dans cette catégorie pour BSD, quid de son avenir ? Heureusement, il reste spectaculaire et apprécié par l’UFC. Va-t-il sortir du top 15 ?