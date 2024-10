Tucker Carlson : le visage médiatique du conservatisme américain

Tucker Carlson, millionnaire américain et figure emblématique du conservatisme, incarne l’une des personnalités médiatiques les plus influentes des États-Unis. Suivi par 14 millions de personnes sur X (anciennement Twitter), Carlson est connu pour ses opinions climatosceptiques, anti-féministes et anti-immigration. Héritier d’une immense fortune familiale, il aurait pu se passer de travailler, mais il a choisi de se lancer dans le journalisme, débutant sur CNN au début des années 2000, avant de devenir un pilier de Fox News de 2016 à 2023. Sa liberté de parole et ses positions controversées lui ont permis de marquer durablement le paysage médiatique américain, souvent en tant que fervent défenseur de Donald Trump.

Carlson a animé pendant sept ans l’émission « Tucker Carlson Tonight », qui a régulièrement été la plus regardée des émissions politiques aux États-Unis, attirant des millions de téléspectateurs. Pourtant, après la défaite de Trump aux élections de 2020, Carlson a vu sa collaboration avec Fox News s’interrompre brutalement en avril 2023, suite aux polémiques sur les résultats électoraux et une lourde amende infligée à Fox pour diffamation contre la société de machines à voter Dominion. Carlson a alors quitté la chaîne, et les audiences de Fox News ont considérablement chuté à la suite de son départ.

Après Fox News, Tucker Carlson a choisi de se tourner vers X, où il a rapidement rassemblé des millions de followers. Depuis juin 2023, il anime sa propre émission, « The Tucker Carlson Show », qui a également connu un grand succès, notamment grâce à des interviews marquantes, comme celle de Vladimir Poutine en février 2024, qui a été visionnée près de 100 millions de fois en 24 heures.

Les opinions de Carlson sont vivement critiquées, surtout par ses adversaires politiques. Il est souvent décrit comme « la voix la plus influente des médias de droite », et ses discours sont marqués par des thématiques comme la théorie du « grand remplacement » et la « white grievance » (un ressentiment perçu de la population blanche). Ces prises de position ont fait de lui une icône des mouvements conservateurs américains, en particulier au sein de la frange trumpiste.

Comparé en France à une personnalité comme Éric Zemmour, Carlson incarne une forme de conservatisme radical qui séduit une partie de la population américaine, avec des convictions populistes, nationalistes, et protectionnistes. Carlson critique ouvertement le « woke capitalism » et milite pour une politique isolationniste et une forte présence de l’État fédéral. Son positionnement a ainsi été central dans la promotion et la diffusion des idées trumpistes, qui ont divisé l’Amérique ces dernières années.

En parallèle, Justin Wells, ancien producteur exécutif de « Tucker Carlson Tonight », a quitté Fox News en même temps que Carlson et a récemment lancé sa propre société de production, Ashokan Studios. Wells a notamment produit une série documentaire intitulée « Art of the Surge », qui suit Donald Trump durant les derniers mois de sa campagne, sans commentaire, offrant ainsi une immersion directe dans les coulisses de la politique américaine.

Malgré son départ de Fox, Tucker Carlson reste une figure majeure du paysage médiatique conservateur aux États-Unis, et son influence se poursuit sur d’autres plateformes. Sa capacité à attirer des millions de spectateurs prouve l’impact durable des grandes figures médiatiques sur le débat public, et témoigne de la polarisation croissante de la société américaine à la veille de l’élection présidentielle de 2024.