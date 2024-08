Trump et Musk : un échange controversé sur X secoué par des problèmes techniques et des propos chocs

Lundi soir, Donald Trump a fait un retour remarqué sur X, l’ex-Twitter, lors d’une conversation en direct avec Elon Musk, propriétaire du réseau social et soutien affiché de l’ex-président américain. Ce dialogue, intervenant en pleine campagne présidentielle, a permis à Trump de réitérer ses thèmes de campagne dans une atmosphère particulièrement conciliante, ponctuée de théories radicales et de fausses affirmations.

Une échange retardée par des problèmes techniques

L’événement, censé être un moment fort de la campagne de Trump, a été marqué par des problèmes techniques qui ont retardé le début de l’entrevue de plus de 40 minutes. Musk a imputé ce retard à une attaque massive par déni de service (DDoS), affirmant que cette cyberattaque visait à empêcher les utilisateurs d’écouter Trump. Cependant, cette explication a été contestée, certains employés de X remettant en question l’existence même de cette attaque.

Des propos chocs et une rhétorique agressivement conservatrice

Durant l’entretien, qui a rassemblé plus d’un million d’auditeurs, Trump a promis « la plus grande déportation de l’histoire » des États-Unis, en accusant faussement l’administration Biden de favoriser un afflux massif de migrants, qu’il a comparé à une « apocalypse zombie ». Musk, dans une posture d’approbation, a partagé cette vision, tout en désignant Kamala Harris, nouvelle adversaire de Trump, comme une candidate « d’extrême gauche ».

Le ton de l’entrevue était délibérément alarmiste, Musk et Trump évoquant des menaces globales, telles que le risque d’une troisième guerre mondiale, et critiquant vertement les politiques actuelles. Trump a également ironisé sur le changement climatique, minimisant la montée des océans et louant les véhicules électriques Tesla de Musk.

Un soutien sans faille d’Elon Musk

Tout au long de l’échange, les deux hommes ont multiplié les compliments, Musk allant jusqu’à suggérer sa participation à une future administration Trump. Cette perspective semble séduire l’ex-président, qui a félicité Musk pour sa gestion économique, notamment les licenciements chez X.

Réactions et conséquences

Cette discussion a ravivé les critiques contre X, accusé de servir de plateforme à la désinformation et à la droite radicale depuis son rachat par Musk. Quelques heures avant l’entretien, le commissaire européen au numérique, Thierry Breton, avait déjà mis en garde Elon Musk sur ses obligations de modération, lui rappelant l’importance de ne pas amplifier les contenus dangereux sur sa plateforme.

Trump, en baisse dans les sondages face à Kamala Harris, semble vouloir utiliser ce retour sur X pour regagner du terrain. Toutefois, les problèmes techniques et le caractère controversé des échanges pourraient nuire à cette tentative de redynamiser sa campagne.