Trump et Harris en Pennsylvanie : la bataille pour un état clé de 2024

En ce week-end d’août 2024, la Pennsylvanie est au centre de l’attention politique américaine alors que Donald Trump et Kamala Harris y mènent campagne, chacun tentant de s’imposer dans cet État crucial en vue de l’élection présidentielle de novembre. L’ancien président Donald Trump a tenu un meeting samedi à Wilkes-Barre, une petite ville de l’est de l’État, tandis que Kamala Harris, la candidate démocrate, prévoit un tour en bus dimanche pour parcourir plusieurs comtés de l’ouest de la Pennsylvanie.

Kamala Harris, après avoir solidifié son investiture lors d’un grand rassemblement de son parti à Chicago, poursuit son ascension dans les sondages. Depuis le retrait surprise de Joe Biden fin juillet, Harris a gagné en popularité, avec des sondages favorables dans des États clés comme l’Arizona et la Caroline du Nord. En Pennsylvanie, elle a même pris une légère avance sur Trump, un État qui pourrait bien déterminer l’issue de l’élection.

Face à cette montée en puissance, Donald Trump multiplie les interventions publiques, bien que certaines, comme une récente conférence de presse dans le New Jersey, aient été jugées peu convaincantes. Lors de son meeting en Pennsylvanie, Trump a de nouveau attaqué Harris, la qualifiant de « folle » et critiquant son bilan sur l’inflation. Pourtant, son équipe de campagne préférerait qu’il se concentre davantage sur des sujets tels que l’immigration et l’économie, qui résonnent davantage auprès des électeurs indécis.

Les deux candidats ont croisé le fer sur le terrain économique cette semaine. Trump tient Harris responsable de la hausse des prix, tandis que celle-ci se présente comme la défenseure des classes moyennes, mettant en avant des propositions concrètes telles que la construction de trois millions de logements.

Dimanche, Harris, accompagnée de son colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, entamera un tour en bus débutant à Pittsburgh et passant par un comté « historiquement conservateur », dans le but de renforcer l’avance démocrate dans cet État. Par la suite, elle se rendra à Chicago, où elle retrouvera Joe Biden, Barack Obama, et Bill Clinton pour un grand rassemblement.

Alors que la campagne s’intensifie, l’affrontement entre Trump et Harris en Pennsylvanie symbolise l’importance de cet État dans la course à la Maison-Blanche. Les deux candidats espèrent y remporter une victoire décisive qui pourrait déterminer l’issue du scrutin national en novembre.