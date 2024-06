TRIBUNE : 100 cadres et militants Reconquête soutiennent Marion face à Zemmour

Dans une tribune exclusive dévoilée sur les coups de 15 heures, une centaine de cadres et militants Reconquête apposent leur nom sur une lettre ouverte.

Intitulée « L’urgence de s’unir face au danger d’extrême-gauche », elle porte la voix coordonnée d’élus du Conseil national, de cadres et de militants de Génération Z et de Reconquête. Tous sollicitent la coalition patriote :

« Pour que la France reste la France, faisons passer l’intérêt de notre pays avant celui des partis !

Le 7 juillet prochain, le camp national doit obtenir une majorité absolue à l’Assemblée nationale ! »

Ils se rangent donc officiellement du côté de leurs députés européens Marion Maréchal, Guillaume Peltier, Nicolas Bay et Laurence Trochu exclus du parti 48h plus tôt.

« Nous estimons que partout où la coalition des droites a des chances d’arriver au pouvoir, nous ne pouvons placer des candidats du camp national face à face, au risque de perdre des voix essentielles au pays.

L’urgence et le pragmatisme nous obligent à nous ranger dans la voie d’une union unique et vitale pour la France. Marion Maréchal a lutté jusqu’au bout pour former cette coalition patriote de LR jusqu’au RN en passant par Debout La France.

Par la présente, nous demandons ce jour au bureau exécutif de Reconquête de consulter les élus du Conseil national afin de statuer sur un alignement de circonstance derrière le Rassemblement National et Les Républicains qui se situent aujourd’hui en position de force pour porter la défense de l’intérêt commun. »

Le duo Zemmour-Knafo choisiront-ils la voie de la sagesse au profit de ceux qu’ils qualifient de « traîtres » ? Les militants y croient encore.

