Trafic sexuel, affaires Diddy : révélations prochaines des noms de stars impliquées ?

Cela fait grand bruit aux Etats-Unis. Le scandale de trafic sexuel présumé dans lequel est empêtré l’homme d’affaires et rappeur P. Diddy pourrait éclabousser bien d’autres artistes et stars américaines.

Les médias américains suivent l’affaire de très près. Après la mise en examen de Sean Combs, alias P. Diddy, pour trafic sexuel, après l’amoncellement de plaintes (120, désormais !) pour violences sexuelles, d’autres stars impliquées dans ces soirées « Freaks off » pourraient être jetées en pâture. C’est qu’affirme l’avocat des victimes du rappeur.

Les procureurs fédéraux de New York estiment que « pendant des décennies », Diddy a « abusé, menacé et contraint des femmes et d’autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes ». Tout était organisé méticuleusement lors de fêtes dans des chambres d’hôtels ou palaces hollywoodiens ou new yorkais, parfois durant plusieurs jours.

Alors que plus de 120 plaintes sont en cours, l’avocat des victimes pensent sûrement mettre un grand coup de pied dans la fourmilière des abus de stars depuis des décennies. « Les noms vous choqueront, et il y en a beaucoup, beaucoup de personnes puissantes…« , précise-t-il.

Attention, tout de même, de fausses listes de noms de personnalités potentiellement impliquées circulent sur les réseaux sociaux . Des stars présumées innocentes qui voient leurs noms salis. La justice américaine fera bien vite son travail.