Tracts diffamatoires contre Raquel Garrido : Enquête en cours

Ce dimanche, la députée Raquel Garrido a été informée de la diffusion imminente de 20,000 faux tracts la décrivant comme une traîtresse à Jean-Luc Mélenchon. Ces tracts portaient le message : «Raquel Garrido a trahi Mélenchon ! Et vous ? On s’inscrit sur les listes électorales et onvoteinsoumis.fr».

Réaction immédiate de la Députée

Présente dans sa circonscription lors d’une fête de la ville à Drancy (Seine-Saint-Denis), Raquel Garrido a rapidement signalé l’affaire à la justice après avoir été alertée de l’existence des tracts. D’autres élus insoumis comme Adrien Quatennens et Louis Boyard étaient également visés par des tracts similaires.

Exclusion du parti

Raquel Garrido, députée sortante de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, a été écartée par La France Insoumise (LFI) avec d’autres voix critiques, après la formation d’un nouveau Front Populaire le 14 juin. Non investie en tant que candidate de la gauche unie, elle a dénoncé une «purge» et critiqué la censure au sein du parti.

Plainte et Enquête

Le parquet de Bobigny a été sollicité par Raquel Garrido pour saisir les tracts et empêcher leur diffusion. Suite à sa plainte, une enquête pour «atteinte à la représentation de la personne» a été ouverte, et le service de la Sûreté départementale de Seine-Saint-Denis a été saisi. Les investigations viseront à identifier les auteurs de cette campagne de diffamation.

Raquel Garrido n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur le sujet, mais devrait être auditionnée prochainement dans le cadre de l’enquête.