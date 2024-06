Tractations en cours chez Reconquête

Moins de 24h après l’annonce fracassante d’une dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, la tête de liste Reconquête Marion Maréchal s’est rendue au siège du Rassemblement national (16eme ar) hier à 17h pour échanger avec Jordan Bardella et Marine Le Pen.

Engagée depuis toujours pour une union des droites, elle est soutenue dans cette démarche de dialogue avec son ancien parti par ses colistiers Guillaume Peltier, Nicolas Bay et Laurence Trochu.

Si Sarah Knafo fut la grande absente aux côtés de Marion Maréchal lors de sa prise de parole, dimanche soir au QG de Reconquête, et que Eric Zemmour n’a pas caché son étonnement à l’annonce d’une entente avec le RN, les Républicains et Nicolas Dupont-Aignan, il a tout de même salué sur son compte X l’importance d’un « rassemblement pour la victoire ». Un échange est prévu dans la journée entre Éric Zemmour et Marion Maréchal.

Dans ce moment crucial de la politique française, l’heure est à un grand rassemblement pour la victoire.



Hier encore, la gauche rassemblée en #frontpopulaire a montré sa volonté de reprendre le pouvoir à Emmanuel Macron.



Pour le moment, les modalités d’un rassemblement ne… — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 11, 2024

Jordan Bardella a assumé tenir grande ouverte la porte à tous les « patriotes sincères » pour obtenir une majorité la plus large possible au 7 juillet. S’il est prêt à discuter avec ses concurrents et qu’à l’heure rien n’a été acté, il a pointé du doigt l’attitude critique du chef de file de Reconquête.

« A la différence d’Eric Zemmour, Marion Maréchal a fait preuve durant toute la campagne des élections européennes d’une démarche et d’une attitude constructive à l’égard du Rassemblement national ».

Après une campagne sans cesse torpillée par la frange zemmouriste du parti, des fonds bloqués, un QG de campagne différent et une dénigration constante, Marion Maréchal choisira-t-elle le camp de sa jeunesse ?

Marie F.