Tractations au Front Populaire : LFI perd des circonscriptions au profit du PS

Selon des informations relayées par Antoine Oberdorff, journaliste spécialisé dans les affaires de gauche pour L’Opinion, les négociateurs du Front Populaire ont arrêté les volumes de circonscriptions attribuées à chaque parti.

La France Insoumise (LFI) conserve le plus grand contingent, avec environ 230 circonscriptions (contre 326 en 2022), suivie par le Parti Socialiste (PS) avec 170 (contre 70 en 2022), les écologistes et leurs alliés Générations avec 95, et enfin le Parti Communiste Français (PCF) avec 50 (comme en 2022).

Les négociateurs de la France Insoumise ont souligné qu’ils considéraient avoir fait des efforts considérables vis-à-vis du Parti Socialiste, les appelant à garantir que leur signature ait une valeur et qu’il n’y ait aucune dérogation au principe des candidatures uniques.

Cette répartition des circonscriptions acte le nouveau rapport de force issu des éléctions européennes. Par rapport à la coalition NUPES de 2022, LFI perd un tiers de ses circonscription au profit du PS.



Chaque parti s’engageant à présenter des candidats uniques dans chaque circonscription pour contrer le RN et le camp macroniste.

Hector M.