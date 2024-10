Tout ce qu’il faut savoir sur le 40e Salon du livre jeunesse de Montreuil

Le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, l’un des plus grands événements dédiés à la littérature jeunesse en France, fête cette année son 40e anniversaire. Du 27 novembre au 2 décembre 2024, ce salon emblématique accueillera lecteurs, auteurs, illustrateurs et éditeurs pour six jours de festivités autour du livre jeunesse. Voici tout ce qu’il faut savoir pour en profiter pleinement.

Un 40e anniversaire sous le signe du « Rêve général »

Pour célébrer ses quatre décennies, le Salon du livre jeunesse de Montreuil a choisi le thème du « Rêve général ». À travers ce fil conducteur, le salon mettra en avant des œuvres et des animations qui invitent à explorer l’imaginaire, à rêver grand et à aborder des thématiques actuelles avec sensibilité et créativité.

Le salon dévoilera, comme chaque année, les lauréats des Pépites 2024, qui récompensent les meilleures créations de l’année dans quatre catégories : Livre illustré, Fiction junior, Bande dessinée et Fiction ados. Sélectionnés parmi des centaines de titres, les œuvres en compétition sont le reflet de la diversité et de la richesse de la littérature jeunesse. La Pépite d’or, le prix le plus prestigieux, sera décernée par un jury composé de jeunes lecteurs et de critiques littéraires.

Des rencontres et des ateliers avec plus de 60 auteurs et illustrateurs

Les visiteurs auront l’opportunité de rencontrer des figures majeures de la littérature jeunesse contemporaine. Plus de 60 auteurs et illustrateurs seront présents pour animer des ateliers créatifs, participer à des tables rondes et échanger avec le public lors de séances de dédicaces. C’est l’occasion idéale pour les jeunes lecteurs de rencontrer leurs auteurs favoris et de découvrir de nouvelles œuvres.

Pour son 40e anniversaire, le Salon de Montreuil propose également une série d’expositions retraçant l’histoire de la littérature jeunesse et mettant en lumière les travaux de plusieurs illustrateurs. Des espaces immersifs et ludiques seront aménagés pour plonger les visiteurs dans l’univers des livres jeunesse, leur offrant une expérience interactive et enrichissante.

Un rendez-vous incontournable pour les familles et les professionnels

Le Salon du livre jeunesse de Montreuil attire chaque année des milliers de visiteurs, des familles, mais aussi des professionnels du livre, comme des bibliothécaires, des libraires ou des enseignants. De nombreux débats et conférences seront organisés autour des enjeux actuels de l’édition jeunesse, de l’accessibilité des œuvres aux jeunes publics à la place des nouveaux médias dans la lecture.

Le Salon se tiendra du 27 novembre au 2 décembre 2024, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et l’entrée est gratuite pour tous. Les billets sont disponibles en ligne dès le 8 octobre. Pour les scolaires, des visites et des ateliers pédagogiques sont prévus tout au long de la semaine.