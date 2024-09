« tous les partis sont minoritaires » : Vincent Jeanbrun (LR) sur la dynamique de l’Assemblée nationale

Dans une interview accordée à la Tribune dimanche, Vincent Jeanbrun, député LR du Val-de-Marne et porte-parole du parti, met en lumière les ambitions et les défis du nouveau gouvernement dirigé par Michel Barnier, Premier ministre d’une coalition minoritaire à l’Assemblée nationale. La stratégie pour l’avenir s’articule autour d’une idée centrale : revaloriser le travail pour stimuler la croissance économique et atténuer les déficits.

Selon Jeanbrun, malgré la fragmentation de l’Assemblée, il existe une opportunité unique de construire des majorités adaptatives, axées sur des projets de loi spécifiques, transcendant les affiliations partisanes traditionnelles. « Il s’agit de construire des majorités sur le fond, en s’attachant d’abord aux idées plutôt qu’aux personnes, » explique-t-il. Cette approche est soutenue par un pacte législatif proposé par La Droite républicaine, sous l’égide de figures Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau.

Le gouvernement Barnier cherchera à intégrer des préoccupations diverses dans sa feuille de route, reconnaissant les inquiétudes autour de l’insécurité, de l’immigration, ainsi que les questions économiques telles que la dette et les impôts. Un défi clé sera d’éviter la politique de rigueur tout en améliorant la gestion des ressources publiques. « Le mot rigueur est à éviter. Il s’agit de faire une bonne gestion, » affirme Jeanbrun, soulignant la nécessité d’une gestion prudente et efficace qui avait déjà porté ses fruits dans sa gestion municipale à L’Haÿ-les-Roses.

Concernant la collaboration avec le Rassemblement National, Jeanbrun reste ferme sur le refus de former une coalition, tout en reconnaissant que le RN détient un potentiel disruptif significatif. Il préconise une politique d’ouverture où « toutes les formations politiques, de LFI au RN, discutent entre elles, à toutes les étapes de l’élaboration d’une loi. »

Le cabinet de Barnier envisage également d’inclure des personnalités issues de divers horizons, y compris des élus locaux et des acteurs de la société civile, pour refléter un large éventail de perspectives et d’expertises. Jeanbrun mentionne l’importance d’intégrer des symboles de la justice sociale et du patriotisme, équilibrant ainsi les divers courants politiques du pays.

Enfin, la priorité immédiate du gouvernement est la réduction de la dette publique, avec un accent particulier sur la revalorisation du travail. « Le travail donne un sentiment de responsabilité et il inclut dans le pacte social, » conclut Jeanbrun, soulignant que c’est par le travail que la France pourra surmonter ses défis économiques et sociaux actuels.