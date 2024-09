Toulouse a rendu hommage à Claude Nougaro avec un concert sur la place du Capitole

Le dimanche 8 septembre 2024, Toulouse a célébré les 20 ans de la disparition de son enfant prodige, Claude Nougaro, avec un concert hommage grandiose, gratuit et ouvert à tous, sur la célèbre place du Capitole. Organisé en partenariat avec France Bleu Occitanie, cet événement a réuni des milliers de spectateurs venus (re)découvrir les chansons intemporelles du chanteur toulousain. Cette célébration marquait l’un des moments forts d’une série d’hommages, dont des balades sonores et une exposition consacrée à l’artiste.

L’orchestre national du Capitole, dirigé par Yvan Cassar, a magistralement accompagné une pléiade d’artistes. Parmi eux, des grands noms de la musique tels que Cali, Bénabar, Nolwenn Leroy, Ben L’Oncle Soul, et la cantatrice Natalie Dessay ont interprété des classiques de Nougaro. Le Toulousain Yvan Cujious, directeur artistique de la soirée, a offert un moment mémorable avec un duo avec le guitariste Louis Winsberg.

La soirée a également mis en lumière les talents locaux, tels que Jean-Pierre Mader, Cats on Trees et Mouss et Hakim, qui ont repris avec brio Nougayork. Une surprise de taille est venue avec l’apparition des frères Bigflo et Oli, interprétant Ô Toulouse sous les acclamations du public. Leur prestation a ajouté une touche émotionnelle forte à ce concert déjà haut en couleur.

La sécurité autour de l’événement a été rigoureusement encadrée. Des filtrages et des restrictions de circulation avaient été mis en place afin de garantir la sécurité des milliers de spectateurs venus rendre hommage à Nougaro, prouvant que, même vingt ans après sa disparition, l’âme de l’artiste continue de résonner profondément dans le cœur des Toulousains.

Alice Leroy